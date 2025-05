Lettieri risorge e invita a votare Cifarelli. Replica Lupo: “nessun organismo del PD lo ha deciso”

Come era ampiamente prevedibile, come in uno dei classici peggiori film horror, “a volte ritornano“! Ed ecco che è ritornato sulla scena materana, da quel mutismo in cui si era rinchiuso, quello che sulla carta risulta essere il segretario regionale del PD Giovanni Lettieri. E lo fa per fornire un assist a Roberto Cifarelli, indicandolo come “unica scelta possibile“. E magari per metterci dopo il cappello sopra, come a Potenza (insomma un remake). Peccato che proprio a quegli stessi elettori progressisti di questa città a cui ora si rivolge non abbia ancora avuto il tempo e il buon gusto di spiegare perchè abbia negato loro di poter votare non solo per uno schieramento progressista, per l’appunto, come in altre grandi città d’Italia, ma persino per il simbolo del partito di cui sarebbe ancora segretario. “Gianni diccelo!” gli griderebbe Casino padre dal palco di Piazza Vittorio Veneto…se solo fosse dall’altra parte (per lui più naturale) nell’attuale contesa. Ma chiederglielo è tempo perso. E quindi Lettieri, nel ricordare ai materani che questo del ballottaggio “rappresenta un momento importante” (se non lo diceva lui, mica lo si capiva da soli) afferma che Cifarelli rappresenterebbe l’alternativa al “candidato delle destre di Fratelli d’Italia, di Bardi della Meloni e di Salvini che tanti danni stanno già facendo alla Basilicata.” Come non essere d’accordo sui danni che Bardi e i suoi stanno arrecando ai lucani? Peccato che lui sorvoli sul dettaglio che vede i progressisti materani trovarsi ora (per responsabilità anche di Lettieri) dinanzi alla infelice condizione di ritrovarsi, insieme a Roberto Cifarelli, proprio gli alleati in consiglio regionale di quei “Bardi, Meloni e Salvini” che, appunto, “tanti danni” stanno facendo anche a Matera. E non è proprio un belvedere…come non è nemmeno un bel scegliere. Insomma, forse meglio rimanere acquattato nel suo cono d’ombra…lasciando rispettosamente i progressisti materani a decidere cosa sarà il “meno peggio” da fare l’8 e 9 giugno. Però uno chiede: ma ha fatto questo appello a nome del PD? Macchè! A stretto giro è arrivato il morso al collo di Lupo. Vito Lupo, vice segretario regionale del PD e componente dell’Assemblea nazionale del PD, che scrive “Il Segretario è stato per circa due mesi insieme al sottoscritto al tavolo del centro sinistra per realizzare una coalizione più ampia possibile ma il progetto è fallito“, rendendo noto che “I democratici e le democratiche così come i progressisti però meritano rispetto e non possono essere presi in giro dal segretario regionale, in quanto nessun organismo del partito democratico, regionale o cittadino, ha deliberato espressamente l’appoggio al candidato Cifarelli e alla sua coalizione con Azione e un pezzo di Forza Italia. ” Amen! Siamo solo di fronte alla ennesima sceneggiata da casa PD di cui avrebbero tutti fatto volentieri a meno. A seguire i due comunicati. Progressisti materani: divertitevi!

Lettieri (PD) su ballottaggio Matera: “Cifarelli unica scelta possibile”

Matera, venerdì 30 maggio 2025 – “Il ballottaggio a Matera rappresenta un momento importante della vita politica e amministrativa della città e della nostra regione. Sono convinto che, in questa sfida a due, l’unica scelta possibile per un progressista è rappresentata da Roberto Cifarelli. La scelta infatti è tra lui e il candidato delle destre di Fratelli d’Italia, di Bardi della Meloni e di Salvini che tanti danni stanno già facendo alla Basilicata. Quindi l’8 e il 9 di giugno al voto convinti per Matera e Roberto Cifarelli e per i referendum su lavoro e cittadinanza”. Lo afferma il segretario del partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri.

Lupo: “nessun organismo del PD ha deliberato appoggio a Cifarelli” “Leggo con grande stupore le dichiarazioni rilasciate dal segretario Lettieri, il quale non convoca la direzione del partito da circa un anno e oggi esce dal torpore in cui ha fatto piombare tutto il partito democratico dando un segno di vita.” -E’ quanto scrive Vito Lupo, vice segretario regionale del PD di Basilicata e componente dell’assemblea nazionale dello stesso partito- Il Segretario è stato per circa due mesi insieme al sottoscritto al tavolo del centro sinistra per realizzare una coalizione più ampia possibile ma il progetto è fallito per l’atteggiamento e l’egoismo personale del candidato Cifarelli. Lettieri inoltre con il suo atteggiamento politico ondivago non ha fatto nulla affinché il simbolo del partito fosse presente alla competizione elettorale, così come accaduto a Potenza . Il ballottaggio certamente rappresenta un momento molto importante per Matera.

I democratici e le democratiche così come i progressisti però meritano rispetto e non possono essere presi in giro dal segretario regionale, in quanto nessun organismo del partito democratico, regionale o cittadino, ha deliberato espressamente l’appoggio al candidato Cifarelli e alla sua coalizione con Azione e un pezzo di Forza Italia. Anzi, la Direzione cittadina di Matera alla quale il segretario ha preso parte, ha approvato un documento nel quale non appoggia la scelta tutta personale del candidato Cifarelli di fare le primarie e di candidarsi in liste alternative al Partito Democratico o da esso non autorizzate.

Il Pd non è un partito personale motivo per cui Lettieri parla esclusivamente a titolo personale.

Invito i cittadini di Matera, nell’interesse della città, a recarsi alle urne per scegliere in libertà il miglior sindaco e per votare cinque SI al referendum.”