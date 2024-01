Lettieri (PD): primarie di coalizione per un candidato condiviso

E’ sicuramente singolare che il partito che delle primarie ha fatto una bandiera identitaria sin dalla sua nascita (consente persino di scegliere la sua segretaria nazionale ai non iscritti), nella vicenda lucana della individuazione del candidato alla presidenza della giunta regionale le stesse non siano state sin dall’inizio considerate la via maestra da seguire. Il PD ha infatti deciso, invece, di lanciarsi a capofitto sulla candidatura di Angelo Chiorazzo….ma ora è costretto a fare marcia indietro ed accettare di farle obtorto collo. E’ quanto si evince dalla breve nota diffusa poco fa dal segretario regionale Giovanni Lettieri in cui lo stesso scrive che “Fermo restando il dispositivo approvato dalla Direzione Regionale del Partito Democratico di Basilicata del 27 ottobre 2023, che valuta positivamente la candidatura di Angelo Chiorazzo, si considera lo strumento delle primarie di coalizione utile a determinare, senza veti e imposizioni, una leadership condivisa nel centro sinistra che possa tenere insieme le forze progressiste e riformiste che si oppongano al governo di destra, che ad oggi risulta essere il peggiore della storia della Basilicata.” Insomma, è la presa d’atto che i passaggi sin qui fatti non sono stati quelli giusti, come per altro era stato rilevato da più parti sin dall’inizio. Si prova con un rewind non certo facile, perchè rimettere il dentifricio nel tubo non è molto praticabile.

