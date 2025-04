Lettieri: Il PD Basilicata sostiene i Referendum dell’8 e 9 giugno

Il Partito Democratico di Basilicata con una nota informa che “sostiene con convinzione i cinque referendum promossi per i prossimi 8 e 9 giugno. Lo ha ribadito oggi il Segretario Regionale Giovanni Lettieri, partecipando a un’iniziativa pubblica promossa dai comitati per il Sì.

I quesiti referendari riguardano temi fondamentali per il futuro dell’Italia:

• La riforma della giustizia;

• La tutela della salute e della sicurezza pubblica;

• I diritti dei lavoratori;

• La salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità;

• Il contrasto al precariato e il miglioramento delle condizioni di vita.

«Sosteniamo con convinzione questi referendum – ha dichiarato Lettieri – perché rappresentano una straordinaria opportunità per dare voce ai cittadini su questioni cruciali. Invitiamo tutte e tutti a partecipare e a votare SÌ, per costruire una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti».

Il PD Basilicata sarà impegnato nei prossimi due mesi in una campagna informativa capillare su tutto il territorio regionale, per garantire la massima consapevolezza e partecipazione all’appuntamento referendario.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.