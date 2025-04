Lettieri e Schlein muti…mentre a Matera nel PD è pubblico regolamento di conti

Nel mentre è in drittura d’arrivo il percorso delle primarie aperte a cui si è candidato a Sindaco di Matera il consigliere regionale dem Roberto Cifarelli, dichiaratamente a titolo personale ma con l’aperto sostegno di un pezzo consistente (quanto lo si peserà in seguito) del PD capeggiato dal segretario cittadino Luigi Gravela, continua in modo sorprendente a consumarsi pubblicamente quello che oramai è diventato un vero e proprio regolamento di conti tra fazioni interne al partito. E’ quanto emerge dal nuovo intervento odierno di Luigi Gravela che già il 28 marzo scorso aveva sconfessato il deliberato della Direzione cittadina con cui erano state prese le distanze dalla scelta di Cifarelli e mantenuta la presenza del PD al tavolo del centro sinistra. Lo fa con una nota che pubblichiamo a seguire in cui torna a sottolineare come gli atti adottati dal massimo organo di direzione del partito da lui diretto, siano da considerarsi “nulli” e “privi di ogni legittimità”, accusando Cosimo Muscaridola (precedente segretario cittadino dem per una lunga stagione) di trattare al tavolo del centro sinistra pur essendo “privo di qualsiasi mandato“. Da qui la sua richiesta di una “presa di posizione ufficiale degli organi di partito a tutti i livelli per ristabilire con urgenza la legalità interna e la piena legittimità degli organismi dirigenti, e che venga impedito a chi non ha alcuna investitura di agire impropriamente a nome del Partito.” Ed infatti l’altra cosa che appare assordante in questa vicenda, è il silenzio che sta accompagnando questa plateale implosione del proprio partito da parte del segretario regionale Giovanni Lettieri e della segretaria nazionale Elly Schlein (o chi per lei). Lasciando perdere il segretario provinciale che non risulta aver mai dato una qualche dimostrazione di esistenza in vita (politicamente parlando ovviamente) che desse un senso al suo ruolo. Certo Schlein ha ben altre gatte da pelare e di una guerra molto più grande a cui badare, per pensare alla balcanizzazione lucana e materana di un partito che gli sta sfuggendo di mano ogni giorno di più. Mentre Lettieri che potrebbe/dovrebbe intervenire, ha già dato ampia dimostrazione di non avere le “Physique du rôle“, e preferisce occuparsi di verificare (forse più opportunamente) se le sue -e quelle del segretario provinciale Claudio Scarnato-, non siano le classiche “braccia rubate all’agricoltura“, come da convegno in programma domani a Scanzano Jonico. Si aspetta l’esito di domenica 6 ottobre per decidere cosa conviene fare/dire? Si paventa una Potenza bis con la non presentazione del simbolo PD sulla scheda elettorale? Di certo è che con questa palese incapacità a far valere le regole che governano un partito, comunque vada e chiunque abbia ragione, sarà un insuccesso per il PD in quanto soggetto politico (che sarebbe il meno) ma anche per la Città di Matera e la democrazia, atteso che la nostra Costituzione (articolo 49) assegna ai partiti un ruolo centrale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Ma tant’è e c’è da aspettarsi, purtroppo, altre puntate di questa deleteria telenovela PD.

Ecco a seguire la nota diffusa da Luigi Gravela e da Rossella Rubino in cui si legge che: “Dopo aver consumato nell’ultima seduta della Direzione cittadina del PD atti privi di ogni legittimità, da considerarsi nulli sotto ogni profilo, sia sul piano formale che su quello politico, si prosegue senza sosta sempre con la stessa musica.

Ieri sera al tavolo del centrosinistra per discutere delle elezioni comunali, in barba a tutte le decisioni della direzione cittadina del PD che aveva nominato una delegazione (di cui fanno parte il segretario regionale, il segretario provinciale, il segretario cittadino il vice segretario regionale e una componente della direzione cittadina), si è presentato ed ha partecipato Cosimo Muscaridola privo di qualsiasi mandato che ha svolto in passato incarichi con discutibili risultati.

Si continua così a trattare il PD peggio della propria casa privata. Dove si può fare e disfare a proprio piacimento senza dar conto a nessuno.

Si tratta di un comportamento inammissibile. Niente a che fare con il rispetto delle regole. Evidentemente neppure la presenza del vice segretario regionale, Vito Lupo, socio di Muscaridola, soddisfa la brama di presenza del nostro che si vede costretto a infrangere ogni regola pur di marcare il territorio continuando a fare danni incommensurabili.

Serve ancora altro per motivare le difficoltà che abbiamo registrato negli ultimi mesi? È necessario richiamare i sacri principi della rappresentanza per condannare tali comportamenti? O non è più semplice prendere atto della deriva tutta personalistica in cui è avviluppato il PD di Matera con la complicità di componenti che pure si richiamano a tradizioni di rispetto delle regole e delle consuetudini?

È bene ricordare che i partiti hanno una funzione eminentemente pubblica e chi li rappresenta deve ispirare i propri comportamenti al rispetto della cosa pubblica. Chi opera a nome del partito senza nessuna cura per le regole come potrà mai chiedere il consenso per rappresentare i cittadini nei consessi pubblici come il Comune? Finirà per fare la stessa cosa anche nel Municipio !

Al di là del fatto in sé, pur di grande rilevanza, ciò che sta accadendo dimostra la totale inaffidabilità dei soggetti coinvolti che per l’ennesima volta ledono l’onorabilità del Partito e compromettono l’autenticità della sua rappresentanza in un contesto pubblico e politico rilevante.

Il PD si fonda sulla partecipazione democratica, sulla trasparenza e sul rispetto delle cariche legittimamente elette: chi agisce al di fuori di questi principi, non rappresenta il Partito, ma ne danneggia l’immagine.

È necessaria una presa di posizione ufficiale degli organi di partito a tutti i livelli per ristabilire con urgenza la legalità interna e la piena legittimità degli organismi dirigenti, e che venga impedito a chi non ha alcuna investitura di agire impropriamente a nome del Partito.” Gravela Luigi (Segretario Pd) – Rubino Rossella (Componente Delegazione e Coordinamento)