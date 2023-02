Lettera all’assessore comunale alla mobilità e ai Lavori pubblici di Matera

Sono passato per piazza della Visitazione, dove si è insediato un cantiere, facendo saltare dopo solo qualche mese i parcheggi a pagamento con sensori, stalli numerati ecc. Quanto son costati alla comunità quei parcheggi così sofisticati e tanto repellenti? Era necessario farli essendo in programma la sistemazione della intera piazza a tre quattro mesi di distanza? E via Lamanna, dopo l’intervento di due ditte (banda larga e cavi elettrici) è un tratturo di campagna pericolosissimo per la resistenza delle macchine e la vita dei motociclisti. Intanto infuriano le multe per divieti di sosta. Che ne dice, assessore ai lavori pubblici e alla mobilità? Forti con i deboli e deboli con i forti?

Avrò una risposta pubblica?

Grazie.