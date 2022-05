Insomma, come era prevedibile, se qualcuno avesse pensato che l’aver detto “sono pronto da uomo delle istituzioni a pagare le conseguenze della leggerezza nel pronunciare quella pessima frase” da parte del consigliere regionale Rocco Luigi Leone potesse significare anche dimissioni, ha sbagliato di grosso. In verità, pensiamo che nessuno l’abbia mai immaginato capace di un atto di coraggio simile.

E così invece di cogliere l’occasione per fare un ruggito coerente con il suo nome, gli è venuto quello che da il titolo ad una ironica trasmissione radiofonica: il ruggito del coniglio.

Eccolo che nella lettera che avrebbe inviato ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata che dovrebbe riunirsi per sanzionare la sua esibizione sessista, si giudica da solo (“nel mio contegno non si ravvisano gli estremi delle previsioni di cui al comma quinto dell’articolo 59 del Regolamento”) e si attribuisce anche la pena da lui ritenuta congrua, per altro retroattiva di un giorno (“comunico l’intenzione di astenermi, a titolo di autocensura, dalla partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni per due settimane a decorrere dalla data di ieri”).

E’ questo dunque il prezzo che era disposto a pagare, consistente nel rinunciare “ai corrispondenti emolumenti”.

Ma tant’è, questo è quanto ha deciso motu proprio, da vero uomo delle istituzioni.

Nel mentre rimbomba ancora il grido collettivo: Leone, la senti questa voce? Dimettiti!

Ma ecco tutto quanto avrebbe scritto nella lettera inviata ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata:

“In vista della prossima convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonostante nel mio contegno non si ravvisino gli estremi delle previsioni di cui al comma quinto dell’articolo 59 del Regolamento interno del Consiglio regionale, comunico l’intenzione di astenermi, a titolo di autocensura, dalla partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni per due settimane a decorrere dalla data di ieri, rinunciando ai corrispondenti emolumenti. Rinnovo le scuse all’assessore Merra e, in genere, a tutte le donne, alle mamme e ai lucani e all’intero Consiglio regionale, già espresse in una nota questa mattina e sono pronto da uomo delle istituzioni a pagare le conseguenze della leggerezza nel pronunciare quella pessima frase”.