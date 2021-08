“L’ecografo del San Carlo, di ultima generazione, è stato collaudato il 12 agosto scorso ed è perfettamente funzionante, tant’è che svolge regolarmente la propria funzione di ausilio diagnostico per lo specialista. Non è stato possibile fornire la stampa dell’ecografia al paziente perché la nuova stampante non è stata ancora consegnata alla struttura, ma la visita urologica si è svolta regolarmente. Al consigliere Cifarelli, sempre pronto a strumentalizzare le questioni, dico che se ci fosse un tribunale morale, dovrebbe essere condannato a 20 anni di silenzio”.

E’ così che l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, replica alla nota odierna del consigliere Roberto Cifarelli (https://giornalemio.it/politica/cifarelli-cd-pd-lo-strano-caso-di-un-ecografo-allospedale-di-potenza/) , aggiungendo:

“Questo governo regionale ha realizzato una programmazione per la sostituzione nelle strutture sanitarie delle apparecchiature mediche, vecchie di 15-20 anni, e con il piano triennale di fabbisogno di personale ha avviato concorsi che non si svolgevano da anni. Perché senza personale e senza attrezzature non si possono dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini”.