L’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone ha poco fa dichiarato: “La campagna vaccinale in Basilicata ha dei numeri molto positivi e infatti come certifica la Fondazione GIMBE, la situazione ospedaliera è totalmente sotto controllo: la nostra regione è molto al di sotto della soglia di emergenza, con il 7% dei posti letto occupati in area medica, e lo 0% nelle terapie intensive.

Due dati molto positivi che voglio condividere con medici, sanitari e volontari che hanno realizzato uno sforzo corale. Le vaccinazioni in Basilicata sono in perfetta media nazionale.

Adesso dobbiamo spingere maggiormente sulle terze dosi. Mi unisco all’appello del Presidente Bardi di ieri: anche io farò la dose booster nei prossimi giorni”.

Una dichiarazione che appare essere un pochino autocelebrativa a dispetto dei dati che tutti i giorni la Regione stessa pubblica nei suoi bollettini.

Infatti, se è vero che la situazione è al momento ottimale con pochi ricoveri in area medica (oggi sono 25) e nessuno in terapia intensiva (dal 6 ottobre scorso) così come anche “certificato” dalla Fondazione GIMBE (https://www.gimbe.org/pagine/341/it/comunicati-stampa), non lo è per l’andamento della campagna vaccinale nella nostra regione che non è sicuramente “in perfetta media nazionale“.

Ed a certificarlo è “La task force regionale” che ancora oggi ha comunicato che “nella giornata di ieri, 3 novembre, sono state effettuate 1.041 vaccinazioni. A ieri sono 433.100 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento) e 394.459 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,3 per cento) e 8.233 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 835.772 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

Mentre sulla pagina del report del governo (aggiornato alle 6 di oggi), è scritto che a livello nazionale è l’86,41 % della popolazione over 12 che ha ricevuto almeno una somministrazione e l’83,18 % della medesima popolazione over 12 quella che ha completato il ciclo vaccinale.

Certo non siamo gli ultimi, ma nemmeno dei campioni dello sprint…..con un lavoro da recuperare notevole per arrivare agli obiettivi che lo stesso Figliuolo si è posto per raggiungere una maggiore tranquillità a fronte di una recrudescenza dei contagi che sembra essere alle porte.

Anche perchè per quanto riguarda la somministrazione delle dosi aggiuntive, proprio il report GIMBE ci colloca al penultimo posto con un modesto 4,5%. Lo stesso dicasi per le dosi booster, sempre penultimo posto con il 12,8%.