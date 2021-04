“L’indagine epidemiologica programmata già da tempo dall’Osservatorio ambientale del Comune di Matera costituisce un’azione prioritaria dell’Osservatorio stesso. Molto grave appare per ciò, la decisione di azzerare le risorse per l’indagine, come ha fatto il Consiglio comunale nella seduta dell’approvazione del bilancio del 9 aprile, che equivale ad annichilire l’azione dell’Osservatorio e a privare di un diritto fondamentale i cittadini che vogliono acquisire notizie e chiarimenti su una questione fondamentale, la salute pubblica. “

E’ quanto denunciato con un comunicato dell’associazione ambientalista in cui si legge ancora:

“É inspiegabile per altro come l’Amministrazione non abbia sentito il bisogno di convocare l’Osservatorio, o almeno sentirne i componenti, prima di questa nefasta determinazione.

Legambiente chiede che il Consiglio comunale, riveda immediatamente le sue posizioni finanziando in toto l’indagine proposta ed approvata dall’Osservatorio Ambientale del Comune di Matera.