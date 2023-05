Lega Autonomie Locali: vuoto il capitolo enti locali nel nuovo bilancio regionale

“La Regione Basilicata è in esercizio provvisorio. Evidentemente il governo regionale non ha trovato il tempo di organizzare in modo ordinato e diligente le attività di predisposizione del Bilancio di previsione 2023 ed oggi viaggia “a fari spenti nella notte”. Da una prima lettura degli atti del progetto di bilancio di previsione emerge l’assenza di stanziamenti per gli Enti Locali. In particolare, risulta totalmente non finanziato il FUAL (Fondo Unico Autonomie Locali L.R. n.23/2018) che costituisce un cardine della politica di sostegno ai bisogni delle comunità in particolare quelle di più piccole dimensioni.” A rilevarlo e il Presidente di ALI (Lega autonomie locali) Salvatore Adduce in una nota in cui aggiunge che: “Ora è chiaro che ci sarà ancora un po’ di tempo per porre rimedio, almeno auspichiamo, a questa incresciosa situazione nel corso della discussione in Consiglio Regionale del Bilancio 2023. Ma ciò che appare particolarmente disdicevole innanzitutto sul piano etico è la poca o nulla considerazione che la Giunta Bardi ha dei Comuni lucani evidentemente considerati poco meno di un’appendice del sistema istituzionale e democratico del nostro territorio. Ad occhio e croce questo dovrebbe essere l’ultimo bilancio dell’esperienza di Bardi speriamo che il Presidente tenga conto della straordinaria funzione che svolgono tutte le amministrazioni comunali a presidio del territorio e delle purtroppo poche persone che ancora lo abitano.”

