Lealtà nello sport? Alla faccia di De Coubertin. Ma chi di spada ferisce…

…prima o poi finisce con il dare un fendente mortale a tutto il mondo dello sport, soprattutto alle speranze dei giovani che dovrebbero crescere, confrontarsi, competere su un campo da tennis, in piscina, sul tartan, su una pista di atletica, con le armi della lealtà, del rispetto nei confronti dell’avversario, che si vinca o si perda. Buona pratica ignorata, fino alla provocazione, dai tanti interrogativi sulle motivazioni di certi atteggiamenti oltranzisti e di indifferenza, come accaduto nei giorni scorsi a Milano durante i mondiali di scherma. Caratterizzati, al negativo, dall’arcinoto episodio – analizzato sulla griglia dei mille ”Perchè?” dal direttore del Museo della Resistenza e del Comunismo Francesco Calculli – tra l’ ucraina Olga Kharlan e la russa Smirnova battuta nettamente 15 a 7. La stretta di mano, ripristinata dopo la pandenmia da virus a corona, ci stava tutta. Ma la schermitrice ucraina ha rifiutato di farlo con un gesto e un comportamento plateale che ha fatto il giro del mondo. Squalifica inevitabile, ma organismi dello sport internazionale si sono dati da fare per ”rimediare” (è un eufemismo) ignorando le regole della lealtà nelle competizioni sportive o dei fair play, se vi piacciono gli anglicismi… Alla faccia del fondatore delle olimpiadi moderne, quel barone Pierre De Coubertin, arcinoto per il motto ampiamente travisato ” l’importante non è vincere ma partecipare…per vincere”, che credeva nella sana competizione e nel rispetto degli avversari . In quello spirito di Olimpia che vedeva nell’antichità la ”temporanea” cessazione dei conflitti, per far svolgere le gare.



C’era una tregua reale, per tutti i popoli dell’area, che mandavano i propri atleti ad Olimpia per onorare lo sport e cingersi il capo di alloro, nel caso di vittoria. Tregua, un periodo di pace necessario anche per riflettere e, magari, risolvere conflitti avviando trattative. Ed è quello che è mancato e continua a non esserci nel conflitto ”locale” sulla carta, visto che la guerra tra Ucraina e Russia si svolge in Europa, ma che ha ragioni egemoniche, economiche e di nuovo ordine mondiale tra Stati Uniti e Cina, con riflessi in altri continenti dall’Asia all’Africa . E con l’Unione Europea che ha fatto ben poco (se non a titolo individuale, come la Francia, e per motivi comprensibili) per avviare un percorso di pace. Su questo binario si è mossa la diplomazia vaticana, con i recenti viaggi del cardinale Zuppi tra Kiev e Mosca. Mentre la Turchia, paese aderente alla Nato, continua l’attività di mediazione sugli aspetti commerciali come quello del grano. Ma così non se ne esce. La situazione si è radicalizzata. Il muro contro muro porta solo lutti, distruzione tra i civili . A guadagnarci sono i mercanti d’armi e gli speculatori dei mercati economici e dell’energia. Lo sport e la cultura che avrebbero dovuto essere la leva del dialogo sono oggetto di veti e discriminazioni, soprattutto nei confronti di quella russa, che è tanta parte di quella europea come quella ucraina. Calculli , citando anche quanto è allestito nel museo della resistenza italiana e del comunismo di Matera, ricorda gli eclatanti episodi di protesta nello sport. Su tutti quelli alle Olimpiadi di Città del Messico, con gli atleti del pugno nero del ”Black Power” contro le discriminazioni razziali nel loro Paese, gli Stati Uniti, e dei nostri tennisti nella finale vinta a Santiago del Cile in quello stesso stadio tinto di sangue dalla repressione del governo militare del dittatore Pinochet, che aveva rovesciato il governo democratico guidato da Salvador Allende. E’ storia. Ma i diritti dei popoli, guerra tra Ucraina e Russia, continuano a essere calpestati in maniera subdola o diretta. E se lo sport e la Cultura lo dimenticano, lo ignorano – negando lo scambio di idee, il confronto, il rispetto degli altri- significa che la coesistenza pacifica è in pericolo. Il prossimo colpo di sciabola potrebbe arrivare ovunque e in qualsiasi momento. Non dimentichiamolo. Serve una tregua di riflessione, nello spirito di Olimpia se – oltre agli interessi economici, che passano sopra ai diritti umani- contano ancora qualcosa. E sarebbe meglio se a decidere dove stare o andare siano ‘’popoli’’ fino a ieri fratelli, aldilà delle valutazioni oggettive sulle responsabilità e irresponsabilità che hanno portato al conflitto. Un referendum, appena si faranno tacere le armi. Il resto , e con esperienze autobiografiche, ve lo racconta Francesco ex atleta di pallanuoto, che ha toccato con mano il muro del rancore e del pregiudizio verso gli italiani (a causa della nota rappresaglia fascista) dopo aver soggiornato da studente nell’isola greca di Santorini. Lui ne ha tratto valutazioni, insegnamenti e da che parte stare.

L’ ATLETA UCRAINA BATTE L’AVVERSARIA RUSSA AI MONDIALI DI SCHERMA MA NON LE STRINGE LA MANO. SDEGNO E FERMA CONDANNA PER UN GESTO INQUALIFICABILE CHE SEGNERA’ PER SEMPRE LA STORIA DELLO SPORT.

di Francesco Calculli.

Poco più di 50 anni fa, alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, il mondo si fermava di fronte agli statunitensi Tommie Smith e John Carlos e ai loro pugni chiusi, avvolti in un guanto nero, alzati contro il cielo a simboleggiare il Black Power. Il 18 dicembre 1976, l’Italia vinse la sua unica Coppa Davis. Quel giorno, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci scesero in campo a Santiago del Cile, nello stadio della morte, con una maglietta rossa in segno di protesta verso il regime sanguinario del dittatore fascista Pinochet e solidarietà con gli oppressi.Tanti hanno raccontato queste due storie di coraggiosa resistenza, anche noi al museo non ci siamo fatti mancare il quadro con la celebre fotografia dei due grandi ex velocisti statunitensi pugni alzati contro il razzismo, con la canzone celebrativa dei Modena City Ramblers sullo sfondo.Tanti militanti della sinistra troveranno ispirazione da quei giorni memorabili diventati due dei gesti più simbolici della storia quando lo sport poteva essere un potente strumento per lanciare messaggi contro la discriminazione e il razzismo, difendere e promuovere i diritti umani, il rispetto dell’altro, la solidarietà.



Ma lo sport può essere usato anche per veicolare il messaggio razzista della superiorità di una razza o di una nazione e diventare uno strumento di propaganda ideologica per regimi non democratici come quello golpista di Kiev. In effetti un esempio dello sport utilizzato come strumento di propaganda dell’odio lo abbiamo visto durante i mondiali di scherma, che si sono svolti nei giorni scorsi a Milano, quando l’atleta ucraina Olga Kharlan si è rifiutata di stringere la mano all’avversaria russa Smirnova appena battuta. Un gesto inqualificabile nella sua antisportività, ma particolarmente esecrabile nel suo contenuto che non ha precedenti nelle grandi competizioni sportive, tant è vero che di fronte al rifiuto di stretta di mano, Smirnova ha protestato e si è rifiutata di lasciare la pedana per quasi un’ora dopo la fine del match. La protesta della russa ha portato i giudici, un ora e mezzo dopo la fine della gara, a rivedere il video e a comminare la giusta squalifica all’atleta ucraina per violazione dell’articolo 122 del codice di condotta della scherma internazionale, pur omologando il risultato della pedana. Ma il giorno successivo, la squalifica della sciabolatrice ucraina veniva revocata dal Comitato olimpico internazionale (Cio), che essendo diretta emanazione dei Paesi occidentali ha così dimostrato in modo inequivocabilmente scorretto di agire nell’interesse esclusivo della « martoriata» ex Ucraina. La decisione è arrivata dopo una giornata di polemiche, ed è stata accolta con entusiasmo dai soliti « scemi di guerra». Per costoro all’atleta ucraina è stata riconosciuta la buona fede nell’episodio perchè stringere la mano a chi ti bombarda sarebbe ipocrita. Non bastava ai propagandisti occidentali del regime fascista di Zelensky mettere al bando la cultura russa, far vincere l’ex Ucraina all’Eurovision 2022 con la Kalush Orchestra al grido di «Slava Ukraïni», adesso cercano persino una giustificazione morale alla riabilitazione di una schermitrice ucraina che rifiutandosi di stringere la mano alla collega russa ha tradito impunemente lo spirito olimpico portando l’odio e la guerra anche nello sport.



Chi scrive è stato per diversi anni un giocatore di pallanuoto, unico materano in una squadra di Potenza , che si è mantenuto agli studi universitari facendo l’istruttore di nuoto, e sa bene quanto sia importante in una competizione agonistica la stretta di mano che non è solo richiesta dal regolamento come simbolo di sportività, è soprattutto l’espressione della ricchezza morale di una società democratica che esalta l’eguaglianza nella contesa sportiva e il cui fine è sempre l’esaltazione della prestazione individuale o collettiva in uno spirito di amicizia. Dopo la rabbia per la squalifica, la schermitrice ucraina ha chiesto che il regolamento venga cambiato. « Oggi è stata una giornata molto difficile e molto importante. Quello che è successo oggi solleva molte domande. Non volevo stringere la mano a questa atleta. Mi sono sentita devastata quando ho sentito che volevano squalificarmi. È impossibile costringere qualcuno a fare la pace stringendo la mano, mai. Le regole devono cambiare perché il mondo sta cambiando.Gloria all’Ucraina » aveva detto la Kharlan. E’ lo sfogo carico di odio non di una schermitrice quattro volte medaglia olimpica e campionessa del mondo, ma di una soldatessa ucraina che va alla guerra!

L’atleta ucraina sbaglia gravemente perché’ l’avversaria russa è resa e resta tale, e non nemica, proprio da questa dimensione sportiva che obbliga due persone a confrontare solo il proprio talento, non le proprie idee politiche.Cambiare il regolamento olimpico per abolire la stretta di mano obbligatoria a fine gara avrebbe come devastante conseguenza di trasformare una competizione sportiva in una prosecuzione della guerra, e a trasformare un’ avversario in un nemico contro cui armarsi e combattere, ci vuole un attimo. Io a questa deriva bellicista anche nello sport non ci sto! Pertanto d’ora in avanti mi impegnerò ancora di più nel dare il mio incondizionato sostegno alla Resistenza antifascista nel Donbass contro la Junta militare di Kiev, perchè non voglio rassegnarmi a vivere in un mondo dove la Kharlan di turno si arroghi il diritto morale di riconoscere e distinguere le persone buone da quelle cattive sulla base dell’appartenenza a un Paese amico o nemico. Ho già sperimentato sulla mia pelle le nefaste conseguenze di questo odio pregiudiziale quando nel 1992 trascorsi con alcuni amici universitari altamurani un breve soggiorno di vacanza nell’isola greca di Santorini.



A quell’epoca noi eravamo tra i pochi turisti italiani presenti, e ogni volta che uscivamo dalla pensione dove alloggiavamo, c’era un vecchio che ci insultava e sputava addosso senza un apparente valido motivo; ma era la popolazione locale, nostri coetanei inclusi, che ci trattava con malcelato disprezzo. Eravamo gli unici stranieri trattati in questo modo, per cui chiesi più volte alla proprietaria dell’ostello che era molto gentile e rispettosa quale fosse il motivo di così tanta ostilità degli abitanti dell’isola nei nostri confronti. Ma ella evitava sempre di rispondermi pur mostrando un vistoso imbarazzo ogni volta che le rivolgevo la stessa domanda, finché l’ultimo giorno mentre io e i miei amici facevamo colazione in un bar in attesa di imbarcarci sul traghetto che ci avrebbe riportato in Italia, ci capitò di conoscere un giovane medico greco originario di Santorini che si era laureato in Italia e che finalmente volle raccontarci la verità. Ci disse che quel vecchio era stato il solo bambino sopravvissuto all’eccidio commesso nel suo villaggio dalle truppe italiane al tempo dell’occupazione nazifascista della Grecia. I partigiani greci avevano ucciso nove soldati italiani della brigata “Pinerolo”. Per dare a tutti una « salutare lezione » , il generale Cesare Benelli applicò le linee- guida che il generale Mario Roatta noto criminale di guerra soprannominato la bestia nera aveva introdotto in Jugoslavia : « Testa per dente »

Nel pomeriggio del 16 febbraio 1943, i soldati italiani prima circondarono il villaggio, poi radunarono gli abitanti nella piazza centrale e li massacrarono senza alcuna pietà . A Santorini tante famiglie avevano avuto un parente che era stato vittima di quella brutale repressione. Per superare lo stato di turbamento emotivo e di shock che quel racconto mi aveva provocato, con l’ingenuità della mia giovanissima età risposi al medico che quell’odio contro di noi è ingiustificabile, che non solo io e i miei due compagni di viaggio non c’entriamo niente con i crimini perpetrati in Grecia dal fascismo, ma che anzi siamo tre militanti di sinistra e ferventi antifascisti. Il medico allora mi fece un sorriso sarcastico e dandomi una pacca sulla spalla mi disse senza giri di parole: « Proprio non capisci che ai miei concittadini chi sei e cosa fai non importa niente, quando le persone crescono nel rancore e nell’odio alimentato dalla guerra alla fine si arriva a un punto di non ritorno da cui non è più possibile uscire, è una spirale che finisce col fagocitare insieme le vittime e i carnefici, per cui voi italiani per molti greci sarete tutti indistintamente sempre e solo dei fascisti ». Avevo vent’anni, e non lascero’ più dire a nessuno, in un gara sportiva o in viaggio all’estero, che non può stringermi la mano perché il mio Paese è attualmente governato da una presidente del Consiglio e da un partito che non hanno mai rinnegato una pericolosa continuità politica con l’eredità del fascismo.