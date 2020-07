Perchè la gente non si avvicina alla politica o la guarda con diffidenza? E non ha tutti i torti visti i continui episodi di cronaca legati alla questione morale, vecchio problema del BelPaese, che in una regione piccola come la Basilicata sfocia nel familismo immorale. L’interrogativo viene fuori ogni volta, quando si va a votare per rinnovare l’assemblea di un ente locale, eleggere un sindaco o il presidente di una Regione o mandare i nostri rappresentanti in Parlamento. E allora ci accorgiamo che in giro ci sono i volti dell’usato garantito, come usa un termine commerciale, le solite facce di quanti proprio non vogliono mollare scranni e posizioni. E i giovani? E le persone capaci, oneste, dinamiche che dovrebbero rappresentare il cambiamento? Poche. E quelle che ci mettono la faccia finiscono nel dimenticatoio o vengono emarginate, utilizzate ad arte dai maneggioni della politica del compromesso per mantenere il potere. La lettera aperta del notaio Brunella Carriero è un esempio di quella parte della città, Matera, che da tempo – è un dato di fatto- ha perso autonomia decisionale, che va avanti con l’usato sicuro (altro termine commerciale) poco, o per nulla, incline a confrontarsi con la città, ma che si rifà vivo con il sorriso dell’ipocrisia e delle strette di mano quando si tratta di chiedere il voto. Progetti? Sì, qualche enunciazione sulle generali, infarcita di “cultura”,”crescita”, ”meritocrazia” e via promettendo finalizzati a prendere- comunque- il Comune con qualsiasi coalizione. E i guasti nell’ultimo ventennio del ”civismo” trasversale e mutante sono sotto gli occhi di tutti…A meno che non abbiate il prosciutto sugli occhi. La lettera del notaio Brunella Carriero è una boccata di aria fresca nel panorama politico locale, rivolta direttamente ai cittadini, a partiti, movimenti, cordate che con lealtà, trasparenza e comunità di intenti, vogliano impegnarsi per Matera e coinvolgere la professionista per un percorso comune.Poche parole, ma chiare…Servono risposte, ma con altrettanta chiarezza.

LETTERA APERTA

ALLA COMUNITA’ MATERANA

AI MOVIMENTI E GRUPPI POLITICI

E AI PARTITI

Carissimi è una grande soddisfazione per me vedere e sentire il mio nome così frequentemente associato al futuro della mia città. Negarlo sarebbe falsità. E dopo aver ricevuto tanto dalla vita, mi piace pensare di poter “dare” e proporre qualcosa di veramente nuovo alla mia comunità, alle persone di cui mi sento parte.

Il lungo tempo della pandemia ci spinge ancor più a ripensare e a ripensarci fuori da quegli schemi che forse ci sono serviti nel passato, ma che oggi rischiano di tenerci lontani dalle scelte che contano davvero.

La recente storia politica locale mette ogni giorno sotto gli occhi di tutti tanti episodi di ingovernabilità.

Le ricette del passato non funzionano più.

Credo fermamente nel confronto delle diverse posizioni politiche, delle idee diverse. Ritengo però che questo confronto per essere costruttivo debba portare a risultati concreti in tempi ragionevoli e soprattutto debba svolgersi in modo trasparente, in modo che nessuno dubiti della sua piena legalità e correttezza.

Non metto in discussione il ruolo dei partiti. Anzi, lo rispetto e lo ritengo parte essenziale della nostra democrazia costituzionale. Ma, vista la crisi nella quale si dibattono, credo possa servire cercare la guida della città tra gli esponenti della società civile, tra le persone libere dal vincolo delle appartenenze alle vecchie logiche, tra chi possa raccogliere un largo consenso e il rispetto generale della nostra comunità, o comunque possa essere accettato anche da chi avrà votato in modo diverso..

Riflettiamo sulla legge elettorale.

Quella per il Sindaco è una delle poche riforme elettorali che regge da quasi trent’anni. La legge volle che il Sindaco venisse scelto direttamente dai cittadini. Che le scelte dei partiti fossero esposte al giudizio degli elettori e che il sindaco non nascesse da trattative nel consiglio comunale ma direttamente dagli elettori.

Ma troppo spesso ancora la selezione dei candidati avviene in e da gruppi ristretti di persone che hanno in mano simboli di partiti sempre meno partecipati e sempre meno democratici al proprio interno.

E se il candidato è espressione di una genuina iniziativa autonoma di gruppi di cittadini inizia un difficile percorso fatto di mediazioni e pressioni con quelli che sostengono di saperne di più solo perché c’erano da prima.

Per dare al Sindaco la legittimazione necessaria per fare scelte importanti (quelle che ha difronte Matera!) la selezione del candidato deve essere fatta “con” la città “sentendo il polso” della città non in piccoli gruppi ristretti anche se si fregiano del marchio dei partiti. Deve essere fatta in modo trasparente cercando ostinatamente il rapporto con i cittadini non nascondendosi. Solo così potrà emergere un soggetto riconosciuto al di sopra delle parti, considerato una garanzia per tutti, capace di raccogliere la fiducia dei più e il rispetto di tutti.

In ogni città ci sono persone con questi requisiti ma si tengono ai margini per la preoccupazione di entrare in un gioco defatigante di pressioni da parte dei partiti che spesso non fanno cosa fare ma sanno come non far fare.

Riconoscere la necessità di reclutare dalla società civile persone disposte a mettere le proprie capacità a servizio della città perché i meccanismi di selezione interni ai partiti non sono più in grado di farlo potrebbe rilanciare la credibilità dei partiti molto più delle loro estenuanti trattative riservate che diventano in poche ore retroscena della stampa e pettegolezzo.

La riforma che ha portato all’elezione diretta del Sindaco intendeva attuare un progetto politico caratterizzato dalla legittimazione attiva dei cittadini e dalla legittimazione reciproca dei competitori.

Separando poi la scelta del sindaco da quella dei partiti e dei consiglieri comunali la legge voleva spingere alla selezione di personalità capaci di rappresentare tutta la città piuttosto che la sola parte politica (o fazione) che lo ha candidato.

E le liste dei partiti e dei gruppi politici, anche quelli storicamente avversari, pur nel rispetto delle differenze ideologiche, ben possono collegarsi ad un unico candidato Sindaco, al quale riconoscere imparzialità e ruolo di garante delle regole del gioco.

Quello che è impensabile su scala nazionale, può realizzarsi per il governo comunale.

Consentiamo che “l’arbitro” prescelto dal sentire comune torni a far amare il gioco!

Ristabiliamo il legame istituzioni e cittadini, tra regole e comportamenti. Non consentiamo che l’azione del consiglio diventi sempre più lontana dai problemi della città e sempre più ostruzionistica.

Occorrono segnali di coesione. Urge un patto preliminare di metodo. Un passo indietro dei partiti per far fare un passo avanti a nuove energie. E, ne sono convinta, questo servirà alla città e ma darà anche nuova autorevolezza ai partiti.

Solo così Matera potrà difendere ed esaltare il un ruolo internazionale che ha raggiunto.

Matera è un modello di un Mezzogiorno vincente.

Matera potrà essere la evidenza concreta di cittadini che si riappropriano della politica e di partiti e di gruppi politici che si riconnettono con le persone .

BRUNELLA CARRIERO