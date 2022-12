LEA: 10 anni di diseguaglianze regionali nelle cure ai cittadini

Ogni anno il Ministero della Salute pubblica il report “Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia LEA” che, attraverso l’assegnazione di un punteggio, attesta l’erogazione delle prestazioni sanitarie che le Regioni devono garantire ai cittadini gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Si tratta di una vera e propria “pagella” per la sanità che permette di identificare Regioni promosse (adempienti), pertanto meritevoli di accedere alla quota di finanziamento premiale, e bocciate (inadempienti). La Fondazione GIMBE ha analizzato i risultati dei monitoraggi annuali del Ministero della Salute relativi al decennio 2010-2019 nel report “Livelli Essenziali di Assistenza: le diseguaglianze regionali in sanità”, disponibile integralmente -per chi volesse approfondire a questo link: Report_Osservatorio_GIMBE_2022.02_Adempimenti_LEA_2010-2019.

Dalla cartina sottostante emerge che la Basilicata -come è ben noto ai propri cittadini- non ha eccelso collocandosi poco sopra la soglia per evitare il cartellino rosso. Circostanza che testimonia come le problematiche che ora stanno deflagrando nella sanità lucana non sono certamente solo responsabilità degli attuali inquilini di Via Anzio, ma che vengono da molto lontano. Ma che al tempo stesso non può essere la foglia di fico dietro cui nascondere le attuali inadempienze -specie dopo la pandemia- che non invertono certamente il trand certificato nel monitoraggio.

Ricordiamo che le Regioni inadempienti sono soggette ai Piani di rientro, strumento che prevede uno specifico affiancamento da parte del Ministero della Salute che può sfociare sino al commissariamento della Regione. Non sono sottoposte alla verifica degli adempimenti: Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Valle D’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano.