Pubblichiamo a seguire le prese di posizione, i documenti che riceviamo da partiti, associazioni ed esponenti contro questa nuova guerra in Europa che sembrava impossibile prendesse il sopravvento, dopo che solo pochi mesi fa il conflitto afgano aveva dimostrato il fallimento totale della guerra e dopo due anni di emergenza sanitaria che hanno stravolto le vite di tutti. Invece, anche questa volta, le scelte della politica torna ad essere la guerra, praticata o provocata, come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali.

Tutti chiedono che i Paesi coinvolti tornino al tavolo dei negoziati e che l’Europa, che è stata insignita del Nobel per la pace, eserciti la sua influenza e faccia tutto quello che è in suo potere per fermare il conflitto. E’ sempre più necessario che tutti coloro che rifiutano la guerra facciano sentire forte la loro voce: basta armi, basta vittime.

Anci Basilicata: Subito il cessate il fuoco, solidarietà alla comunità Ucraina

“L’Anci Basilicata manifesta la più viva preoccupazione per la crisi tra Ucraina e Federazione Russa ed esprime la più ferma condanna dell’attacco Russo, atto contrario a tutte le convenzioni internazionali e alle libertà democratiche di autodeterminazione dei popoli.

La guerra non deve essere uno strumento per la risoluzione delle controversie internazionali, è necessario riaprire subito la strada della diplomazia e del negoziato.

Il Presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo, nell’auspicare un immediato cessate il fuoco, chiede al Governo italiano di attivarsi in tutte le sedi internazionali affinché venga assunta ogni iniziativa utile a fermare la guerra in corso e costruire un percorso di pacificazione per quei territori.

Al tempo stesso il Presiedente dell’Anci Basilicata esprime la sua più sincera solidarietà e vicinanza al popolo ucraino per le sofferenze che sta vivendo in queste ore.”

Potenza, 24 Febbraio 2022

GRAVELA (PD MATERA): FERMA CONDANNA PER L’INVASIONE DELL’UCRAINA. CONVOCARE URGENTEMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA CITTÀ DELLA PACE

“Il Partito Democratico di Matera esprime la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa.

Il Partito Democratico di Matera chiede a tutte le forze politiche, associative e alle istituzioni di impegnarsi ed esprimersi in un’iniziativa forte di contrasto a questa aggressione affinché questa barbara invasione venga fermata e l’Ucraina liberata.

Chiediamo con una voce corale il rispetto degli accordi di Minsk e di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Chiediamo che il Consiglio Comunale venga convocato con la massima URGENZA e ci si impegni a far sentire al popolo ucraino la reazione e la vicinanza dei cittadini italiani insieme a una forte condanna morale e politica delle scelte di Putin e delle sue azioni di guerra.

Chiediamo l’impegno ad attivarsi, a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile.

Opponiamoci tutti al sopruso delle armi e alla sfida lanciata alla democrazia e alla civile e pacifica convivenza dei popoli.

Il Segretario PD MATERA

Luigi Gravela

Matera, 24/02/2022

Marrese: No alla guerra, sì alla mobilitazione simbolica da parte di tutti i Comuni della provincia contro ogni tipo di azione bellica.

Apprese le notizie provenienti dal fronte ucraino, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha condannato fortemente quanto sta avvenendo nel Paese dell’Est Europa invitando i sindaci dei trentuno centri del Materano a fare lo stesso.

“Le notizie che provengono dall’Ucraina – ha dichiarato il presidente – raccontano che, purtroppo, la minaccia del ricorso alle armi si è tramutata in realtà. Come Provincia di Matera, e in ossequio alla nostra Costituzione, ribadisco la ferma e netta contrarietà, personale e istituzionale, a qualsivoglia azione di tipo militare, da chiunque posta in essere e in qualunque luogo del nostro Pianeta messa in atto.

Nella speranza che l’escalation militare si fermi al più presto e lasci, in maniera decisa, il posto alla diplomazia, come presidente della Provincia di Matera mi preme fare una netta presa di posizione contro la guerra ed invitare i sindaci dei trentuno centri che popolano il nostro splendido territorio a fare lo stesso: ci si mobiliti civilmente e simbolicamente per dire “NO” alla guerra e per solidarizzare con le popolazioni che, loro malgrado, sono in queste ore costrette a vivere sensazioni e problemi che speravamo dimenticati per sempre.”

“Da parte mia – ha concluso Marrese – c’è la disponibilità ad iniziative volte a manifestare apertamente la ferma contrarietà e la condanna al ricorso alla violenza e alle armi”.

NO ALLA GUERRA. PACE SUBITO!

“Rifondazione Comunista condanna l’inaccettabile intervento militare russo e invita alla mobilitazione per la cessazione immediata del conflitto in Ucraina e la ricerca di una soluzione di pace.

Rifiutiamo la logica bellicista e imperialista che ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa. Non ci arruoliamo e non mettiamo l’elmetto della NATO in testa.

Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina e l’espansionismo della NATO che ha deliberatamente prodotto un’escalation irresponsabile alimentando il nazionalismo ucraino e l’attacco contro le repubbliche del Donbass.

Siamo contro la guerra, senza se e senza ma. Lo eravamo quando la Nato bombardava la Serbia per imporre l’indipendenza del Kossovo e lo siamo oggi che la Russia invade l’Ucraina in nome dei diritti delle popolazioni russe del Donbass.

Il conflitto tra il revanscismo nazionalista di Putin e la prepotenza imperialista statunitense rischia di precipitarci in una guerra di dimensioni mai viste e dalle conseguenze inimmaginabili.

L’Italia deve innanzitutto rifiutare qualsiasi coinvolgimento e recuperare il ruolo di pace e ripudio della guerra della nostra Costituzione.

Bisogna immediatamente fermare le armi e riprendere la strada della diplomazia e del diritto internazionale.

L’unica via per la pace è quella della sicurezza comune, del rispetto degli accordi di Minsk con il riconoscimento dell’autonomia delle regioni russofone e un’Ucraina neutrale in una regione demilitarizzata.

Questa aggressione, e la tensione che l’ha scatenata, avrebbero potuto essere evitate se si fosse deciso di costruire una Sicurezza Continentale Integrata come approvata nel 1990 nella cosiddetta “Carta di Parigi” dalla CSCE (oggi OSCE).

Purtroppo dopo il 1991 l’Europa invece che dichiarare conclusa l’esperienza dei blocchi militari e proporre una nuova democrazia multipolare ha continuato a condividere l’esistenza della NATO in nome dell’Atlantismo, di cui l’Europa è la prima vittima.

L’ Europa è stata incapace di reagire alla prepotenza degli USA che hanno boicottato la normalizzazione delle relazioni fra Ue e Russia e la creazione del gasdotto Nord stream 2, usando la NATO per fomentare tensioni e divisioni in Europa. Condanniamo la continua violazione da parte del governo di Kiev degli accordi di Minsk, la sua persecuzione nei confronti delle popolazioni di lingua russa, la sua glorificazione di criminali di guerra collaborazionisti dell’occupazione nazista e il suo sciovinismo nazionalista.

Continuiamo a sperare che non sia troppo tardi per cambiare strada, e sciogliere la NATO.

La NATO si è confermata un fattore di destabilizzazione nel nostro continente, così come in Medio Oriente. Putin deve fermare il suo attacco, l’Italia e i Paesi europei devono assumere l’impegno – anche senza USA – di dire no all’allargamento dell’alleanza all’Ucraina come base per una trattativa di pace autentica.

Condanniamo l’irresponsabile sudditanza con cui il governo italiano ha fatto propria la linea della porta aperta della NATO all’Ucraina e l’invio di proprie truppe nei Paesi confinanti. Condanniamo altresì le dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha prefigurato l’allargamento della Nato anche ai Paesi scandinavi.

Mobilitiamoci per la pace e la ripresa del dialogo. Mobilitiamoci per chiedere al governo italiano di agire nel rispetto dell’articolo 11 della Costituzione e all’Unione Europea di assumere un’iniziativa di pace autonoma dall’oltranzismo della NATO e degli USA.

Facciamo appello a un immediato cessate il fuoco e per la ripresa del negoziato che ascolti le ragioni di tutti gli attori, scongiurando una escalation dagli esiti imprevedibili.

I popoli dell’Europa costringano i governi a scegliere la via della pace e del disarmo. Siamo al fianco delle voci che in Ucraina e in Russia chiedono di fermare la guerra e i nazionalismi.

Gli ideali dell’internazionalismo socialista e comunista continuano a essere la nostra bussola in un mondo che il capitalismo precipita di nuovo nella guerra.”

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Giovani Comuniste/i