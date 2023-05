Le tre stagioni…di Bennardi

Postando sul suo profilo una foto della nuova giunta materana, ieri, Antonio Andrisani ha scritto allarmato “Qualcuno contatti con urgenza l’armocromista della Schlein“, precisando che il suo non era assolutamente “un post politico ma di stile e articoli di abbigliamento“. Amen. Non poteva certo immaginare che a qualcun altro, invece, quello stesso “soggetto” fotografico potesse infondere una profonda ispirazione… da estasi musicale, perchè no, pittorica … con evocazione di stagioni, germogli e frutti. Sentite: “Quella che sta per iniziare è una nuova stagione, quella del “Bennardi ter” che si sussegue in continuità a quelle che l’hanno preceduta…” Quali? “l’inverno della programmazione e delle caute riflessioni con il “Bennardi 1” cui è seguita la primavera“. Sino al Bennardi Ter che sarebbe, invece, l’estate: “il tempo della stagione calda che vede impegnare la nuova giunta a salvaguardare i germogli perché diventino frutti “. E qui caro Andrisani, non si scherza mica. Si fa sul serio. Questa è l’aulica visione che aleggerebbe nel cuore e nelle menti del gruppo consiliare del M5S (o quantomeno in quella dell’estensore dei suoi comunicati) e che ci viene trasferita nella nota che leggerete più avanti con cui si ringraziano doverosamente gli assessori uscenti (Nicoletti e Piscopiello) e si tracciano legittimamente le lodi di questa esperienza amministrativa “iniziata nell’ottobre 2020 con la volontà e la determinazione di mettere in atto una profonda rigenerazione nel governare la città partendo da un atteggiamento responsabile di meravigliose trasformazioni“. Anche se viene omessa (immaginiamo per un fatto scaramantico) la quarta stagione, ci piace pensare che il tutto derivi per davvero da una profonda ispirazione musicale (Antonio Vivaldi) o pittorica (Giuseppe Arcimboldo)…. piuttosto che da una banale predilezione da pizzeria. Perchè trattasi di un vero e proprio capolavoro di sviolinata virtuosa tesa a “celebrare il reame“. O no?

BENNARDI TER: UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AGLI USCENTI

“In tutte le fasi fino ad ora vissute, i consiglieri comunali del M5S, hanno sempre trovato nell’operato degli assessori di riferimento la piena sinergia e l’unità di intenti ed è per questa ragione che il gruppo consiliare M5S intende ringraziare le assessore uscenti l’arch. Rosa Nicoletti e la dott.ssa Valeria Piscopiello per la forza e la determinazione con cui in questi anni hanno saputo interpretare e attuare le linee programmatiche di questa amministrazione con grande professionalità tecnica e spirito di abnegazione. Quella che sta per iniziare è una nuova stagione, quella del “Bennardi ter” che si sussegue in continuità a quelle che l’hanno preceduta nel rafforzare l’idea che nessuna è meno importante di un’altra ma tutte concorrono a rendere completo un ciclo di vita. L’esperienza amministrativa è iniziata nell’ottobre 2020 con la volontà e la determinazione di mettere in atto una profonda rigenerazione nel governare la città partendo da un atteggiamento responsabile di meravigliose trasformazioni. E’ stato l’inverno della programmazione e delle caute riflessioni con il “Bennardi 1” cui è seguita la primavera, il tempo della fertilità dei progetti, la semina dei cantieri e dei primi raccolti con il “Bennardi bis”.

E’ questo il tempo della stagione calda che vede impegnare la nuova giunta a salvaguardare i germogli perché diventino frutti concreti e fruibili da tutta la cittadinanza.

Il prezioso lavoro svolto nell’interesse esclusivo della città e dei materani ha tracciato un solco negli obiettivi da raggiungere a breve e a lungo termine su cui il movimento 5 stelle intende continuare a lavorare.

E’ pertanto con lo sguardo proiettato al futuro, confidando nel rapporto di dialogo e confronto costruito tra amministratori e comunità, che attendiamo di poter collaborare con tutti i soggetti portatori di interessi per altri ambiziosi traguardi.” (Gruppo consiliare m5s Matera)

Sempre oggi è stata diffusa la “Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16.00 di lunedì 22 maggio 2023 e di 2^ convocazione alle ore 16.00 di mercoledì 24 maggio 2023 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera” per la trattazione di un unico punto all’ Ordine del Giorno: “Elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto Comunale.” Firmato, per un ultima volta, da Antonio Materdomini che -una volta sostituito dal collega di partito Francesco Salvatore- come annunciato sarà nominato quale nono componente del Bennardi Ter. Forse anche Vice sindaco.

Sempre in tema di Bennardi Ter, pubblichiamo a seguire la più sobria nota del Partito Socialista con cui si ringraziano i propri due ex assessori che hanno fatto posto ai nuovi: “Un entusiasmante viaggio fatto di impegno, disponibilità ed attenzione alle esigenze del territorio e della comunità ha caratterizzato la partecipazione degli assessori Michelangelo Ferrara e Sante Lomurno in seno all’Amministrazione Bennardi.

In quindici mesi di mandato, la loro presenza nell’Esecutivo Comunale è stata infatti scandita da un lavoro continuo, che ha garantito il raggiungimento di numerosi ed importanti obiettivi a beneficio della Città ed ha assicurato opere e servizi in settori particolarmente strategici quali sono appunto quelli dei Lavori Pubblici, della Sicurezza e della Mobilità sostenibile.

Risulta quindi doveroso esprimere loro un sentito ringraziamento per il lavoro assicurato, nello svolgimento del quale il Prof. Ferrara e l’Ing. Lomurno non hanno mai fatto mancare la loro presenza ed il loro impegno in ogni fase della vita pubblica ed amministrativa, rendendosi sempre disponibili sia nei confronti di tutti i consiglieri comunali che per gli stessi cittadini.

Nella consapevolezza di essere una squadra al servizio della Città, i due assessori lasciano il loro impegno in Giunta Comunale, ma non in seno al nostro schieramento politico, ove siamo certi di poter attingere dal loro esempio la più concreta testimonianza dell’attuazione dei principi di equità, trasparenza e merito nell’espletamento del mandato amministrativo .

A loro va, pertanto, il nostro più sincero ed accorato ringraziamento; a coloro che vi subentrano, Angela Mazzone e Massimiliano Amenta, l’auspicio di un lavoro fruttuoso.”

(PSI MATERA)