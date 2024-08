Le stelle sono tante…Ma a “5” perde la Cometa delle alleanze

La riflessione dell’ex magistrato Luigi De Magistris, nonchè sindaco di Napoli, e con la coerenza di guardarsi intorno sulle cose da fare e con chi ? per il BelPaese, che deve rimboccarsi le maniche per seminare e raccogliere legalità., sarebbe passata quasi inosservata se a riprenderla- dalla sua pagina social- non fosse stato l’avvocato Leonardo Pinto. E gli spunti, le osservazioni sulle alleanze, le esperienze e i percorsi avviati in Calabria ”nonostante tutto” risultano essere di stretta attualità. Guardate cosa sta accadendo in Liguria, dove si va avanti con veti e protagonismi che finiranno- se continueranno a esserci più di un grillo per la testa- con il presentare un centro sinistra spaccato alle regionali, nonostante la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’ex presidente della giunta Giovanni Toti . E che dire della Regione Basilicata dove protagonismi, cerchi magici, veti incrociati e altri errori da ”dilettanti allo sbaraglio hanno consentito di riconfermare la coalizione di centrodestra guidata dal forzista Vito Bardi. Ma con l’aggiunta dell’ex governatore (pd) Marcello Pittella passato ad Azione e dei renziani di Iv finiti in Orgoglio lucano. Partiti al centro di ”prove di coalizione alternativa” per politiche, referendum e via elencando. E in scala la saga degli errori potrebbe coinvolgere anche il Comune di Matera dove, stando agli annunci della vigilia, il Pd che è all’opposizione si appresta a votare per la mozione di sfiducia contro il sindaco pentastellato Domenico Bennardi. Se così fosse addio progetto di alternativa… e per il centrodestra, che ha tanti problemi interni, si aprirebbe un tappeto rosso insperato. Sfiducia a parte nessuno vuole andare a casa anzitempo a un anno dalla scadenza del mandato. Per cui un accomodamento da silenzio assenso si trova, facendo finta di nulla o quasi. Il voto dei componenti dell’ufficio di presidenza alla Regione ( dal centro destra a M5s) è la conferma che quella legge, per portaborse e segreterie, serve a tutti. E su quello, non avevamo dubbi, l’alleanza si trova subito. Attendiamo seconda puntata di riflessioni di Luigi De Magistris, visto che Leonardo Pinto sull’argomento ha già scritto dicendo le cose come sono andate…



*UN RACCONTO DEL 5 AGOSTO DI DE MAGISTRIS SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, CHE INDUCE A MEDITARE*

*In Basilicata, per quanto verificatosi alle ultime elezioni regionali e subito dopo per i costi della politica, il racconto di Luigi De Magistris rappresenta un monito.*

*Si Comincia a dire che Bardi sia il migliore. Questo, oltre che meditare, deve far riflettere.*