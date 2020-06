“L’Anci Basilicata ha richiesto più volte nel corso del 2019 un confronto con la Regione sul tema del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani in ragione delle esigenze ben note dell’intero territorio. A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 i problemi sono ulteriormente cresciuti e rischiano di ripercuotersi molto negativamente sui bilanci comunali e conseguentemente sulla tenuta già precaria del sistema. In ultimo abbiamo rappresentato le criticità del sistema nel corso dell’incontro con la task Force attività produttive a cui abbiamo partecipato il 25 aprile u.s..”

E’ l’inizio del comunicato stampa diffuso dall’associazione dei Comuni lucani, a margine di un incontro con l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata Gianni Rosa, in cui si legge ancora che:

“E’ noto che gli enti locali stanno registrando una netta riduzione del gettito tributario dovuta alla drastica contrazione delle attività produttive con conseguenze drammatiche sia sulle imprese che sulle famiglie.

E’ facilmente prevedibile che una tale situazione inciderà in modo molto significativo sui bilanci comunali mettendo in discussione persino l’erogazione di servizi comunali essenziali, a cominciare dal servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani.

Pertanto, di seguito si riportano le questioni più rilevanti:

1. individuare risorse per i Comuni per sopperire alla riduzione delle entrate (tributarie, extratributarie, tariffe) da destinare in primis alla copertura dei costi del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani e di prevedere forme di esenzione o riduzione della Tari in favore delle categorie colpite dalla crisi economica susseguente all’emergenza sanitaria da coronavirus;

2. prevedere con provvedimento regionale straordinario e transitorio (legato all’emergenza sanitaria) una tariffa unica calmierata e ridotta rispetto a quelle attualmente praticate per tonnellata di rifiuti conferiti presso gli impianti autorizzati al trattamento degli r.s.u. (pubblici e privati) anche attraverso il ricorso ad apposito contributo regionale destinato ai Comuni al fine di coprire i maggiori oneri sostenuti per il conferimento e trattamento della frazione organica ed indifferenziata;

3. prevedere – proprio per la mancanza in tutto il territorio regionale di impianti per il trattamento delle matrici umide – un contributo transitorio e straordinario per i Comuni virtuosi che hanno implementato le raccolte differenziate e che per portare a recupero le frazioni “umide” sono costrette a conferire fuori dalla Regione Basilicata, soprattutto in impianti del Nord Italia con costi elevatissimi (180/190 euro/t).

4. prevedere un sostegno per i costi dello smaltimento del sovvallo, ovvero la frazione secca del rifiuto derivante dal trattamento in discarica, il cui costo è raddoppiato in tre anni ed incide notevolmente sui costi della tariffa di smaltimento dei rifiuti (oltre il 50%).

Le difficoltà crescenti dei Comuni si stanno già materializzando laddove non si riescono ad onorare debiti maturati per conferimenti di rifiuti nei confronti dei soggetti che gestiscono le piattaforme autorizzate, che – come è avvenuto qualche giorno fa – hanno persino ipotizzato di dover impedire l’accesso a Comuni non in regola con i pagamenti.

Tutto ciò sta provocando un fenomeno molto preoccupante: alcuni Comuni stanno cambiando, unilateralmente piattaforme di conferimento; è del tutto evidente che occorre recuperare un maggior coordinamento della Regione sui flussi che, al momento, proprio in ragione delle difficoltà economiche dei Comuni sono deregolate, una specie di “liberi tutti” che potrebbe provocare un effetto assai negativo sulla gestione degli impianti nel medio periodo.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti previsti dalla pianificazione regionale necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti, si esprime preoccupazione per i ritardi delle procedure avviate con D.G.R. n°406 del 2019 e si chiede di accelerare l’esecuzione degli interventi previsti definendo una corsia preferenziale per l’avvio delle istruttorie mature ai fine del rilascio della autorizzazione unica regionale propedeutica alla messa in esercizio degli impianti.

In vista dell’avvio e messa in esercizio di alcuni impianti di compostaggio, come quello di Venosa, è necessario determinare i flussi consentendo ad un vasto ambito della provincia di Potenza di poter conferire la frazione umida almeno fino a quando lo schema di dotazione impiantistica non sarà completato ed in grado di assicurare l’autosufficienza territoriale.

In merito alla dotazione impiantistica regionale, inoltre, è necessaria una dettagliata informazione sulle iniziative, anche di tipo privato, in corso di istruttoria presso gli uffici competenti, tali da consentire la realizzazione di progetti di “filiera” ritenuti coerenti con la pianificazione regionale e con la normativa attualmente in vigore (legge regionale n.35/2018) e che possono contribuire immediatamente alla ottimizzazione della gestione dei rifiuti.

Nel caso di istruttorie esitabili positivamente, si chiede che in fase di rilascio di autorizzazione vengano fissate tariffe scontate per i comuni, in particolare per quelli in cui sono ubicati gli impianti.

E’ necessario, come già segnalato in precedenza, definire con il Ministero dell’Ambiente la proroga delle scadenze dei termini prevista dagli accordi sottoscritti dai comuni per il completamento degli interventi necessari alla chiusura delle procedure di infrazione comunitaria relative alle dismesse discariche di rifiuti solidi urbani, anche in considerazione della sospensione dei procedimenti e dei cantieri disposta con decreto ministeriale e del rallentamento degli iter autorizzativi dovuti anche alla carenza di personale negli uffici competenti.

E’ necessario conoscere lo stato dell’iter per la concessione dei finanziamenti ai comuni che hanno presentato domanda in risposta all’ Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore dei comuni della Basilicata, in forma singola o associata per la costruzione di piccoli impianti di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti e per favorire la diffusione dell’autocompostaggio approvato con DGR 882 del 31 agosto 2018 e lo stato dell’iter della Manifestazione di interesse per la realizzazione e la gestione di impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a biomasse approvato con delibera N. 1378 del 15/12/2017.

Entrambe le misure potrebbero giovare non poco alla gestione dei rifiuti urbani, con particolari benefici nei piccoli comuni.”