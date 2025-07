Le priorità? Meglio sagre e feste…tanto i problemi restano

Festa, farina e forca le tre ”F” di Ferdinando di Borbone, re delle Due Sicilie, che distraevano il popolo dalla fame, dall’assenza di diritti e consentivano di andare avanti fino al prossimo palese inciampo. A ricordarcelo è l’avvocato Leonardo Pinto, che lamenta- e giustamente- l’assenza della politica…e di quella delle priorità. Se la rete irrigua è un colabrodo ed è negato il diritto alla cura, come dimostra il ridimensionamento del sistema sanitario pubblico, e allora ”è meglio” divertirsi e far divertire, finchè il problema non si ripropone. E così con un Governo che volutamente dimentica le cause degli incidenti sul lavoro (subappalto, verifiche che evidenziano il fallimento della patente a punti) è allineato e coperto (altro che sovranismo e difesa degli interessi italiani) con gli ”Stati Uniti” su guerre a Gaza e in Ucraina e sui Dazi (l’intesa del 15 per cento ci penalizza eccome), la dicono tutta come quella pratica dei Borbone sia stata ampliata e consolidata. Mancano altre ” F” come la finanza occulta, quella di scandali e inchieste da questione morale con esponenti di governo ”irremovibili” all’insegna del ” Me ne frego!” e dei fuochi d’artificio itineranti per festeggiare in maniera itinerante il Piano Mattei in Africa, dimenticando lo spreco di danaro fatto in Albania per un Centro di Permanenza per il Rimpatrio e di un penitenziario. In Italia? Organici carenti per la polizia penitenziaria e un decreto” Nordio” con effetti nel 2026. Pinto, consigliere associazione autonomia forese, interviene anche sulla separazione delle carriere. Riforma gattopardesca? Buona lettura. E’ festa..



*PERCHE’ NON ESISTE PIU’ LA PIRAMIDE DELLE PRIORITA’*

Viviamo nell’epoca dei fuochi fatui e delle illusioni di cui i politici, meglio i politicanti, fanno uso e abuso con successo.

Come sappiamo, é in corso la stagione delle sagre paesane, gestite con cura e dispendio di risorse pubbliche, *UTILE* per distrarre le comunità dai problemi esistenziali che vivono quotidianamente.

E’ una tecnica che consente di non cedere il “comando” e continuare a “dominare” in modo indisturbato; *utilizzata con successo da Ferdinando di Borbone con le tre “F” (feste, farina e forca).*

Racconta Dumas, che Ferdinando distraeva il popolo con continui festeggiamenti, funzioni religiose, spettacoli gratuiti per distoglierlo dai problemi reali.

Si tratta di sistema che, in effetti, crea aggregazione e gratitudine verso governanti tiranni.

Tornando ai tempi nostri, non ci si accorge, per esempio, che la somma utilizzata per uno spettacolo all’aperto, potrebbe essere utilizzata più proficuamente per riparare la fogna o la condotta idrica, le cui perdite minano la stabilità del sito dove si festeggia. Questo prova la forza della tecnica distrattiva di Ferdinando di Borbone.

Purtroppo viviamo l’epoca delle tre “F”.

Quelli che non si lasciano distrare, o non sono distratti, ritengo abbiano il dovere di mobilitarsi e mobilitare le libere coscienze, prima che sia troppo tardi, per spegnere i fuochi fatui accesi artatamente dai mantenuti della politica.



SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

RIFORMA GATTOPARDESCA?

Il Senato ha approvato la separazione delle carriere; si tratta di riforma costituzione che richiede una seconda votazione di entrambi i rami del Parlamento.

A prescindere dall’iter parlamentare da completare, neppure scontato, è necessario se la stessa migliorerà il funzionamento degli Uffici giudiziari e se ridurrà la durata dei processi. Nulla cambia in proposito. Per cui i trionfalismi spropositati di Nordio e Sisto, Ministro e Vice Ministro della Giustizia è, secondo la loro tradizione, propaganda politica elettorale -fortemente divisiva- di cui l’Italia in questo particolare momento non ha assolutamente bisogno.

Il Prof.Avv.Franco Coppi, emerito professore di diritto penale, avvocato di Berlusconi, a proposito della riforma in itinere, continua a “denunciare” che tutti parlano di separazione delle carriere, ma nessuno è in grado di spiegargli quali vantaggi porterebbe tale separazione al sistema giudiziario. Aggiunge di essere in attesa che qualcuno gli faccia un elenco preciso degli anzidetti vantaggi, se esistenti.

Sarà il ministro Nordio o il suo vice Sisto a rispondergli?

Non credo proprio.



Il primo agli inizi degli anni ’90 era contrario; come PM presso la Procura di Venezia, faceva uso massiccio di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Ha costruito le sue inchieste, tra cui quella del processo “Mose”, mediante 300.000 ore di ascolti. Poi -folgorato come San Paolo sulla Via Damasco- si è convertito alla giustizia berlusconiana propugnando la distinzione delle carriere dei suoi ex colleghi e la riduzione dell’uso delle intercettazioni.

Il secondo, forzista doc, sostiene che la separazione delle carriere era il sogno di Berlusconi (cioè di un pregiudicato; si chiamano così i condannati in via definitiva) che si sta realizzando.

Le riforme vanno pensate ed attuate nell’interesse di tutti i cittadini, mirando al miglioramento del benessere generale e alla risoluzione di problemi che affliggono la società. Se concepite, come accade, nell’interesse di parti politiche o, peggio, padrini politici, provocano divisioni, divergenze e forte opposizione che creano instabilità politica compromettendo la fiducia nelle istituzioni democratiche.

I riformatori Nordio e Sisto, che evidentemente ignorano -tra l’altro- l’ultima intervista di Borsellino ai giornalisti francesi, trascurano le vere emergenze e le gravi criticità degli Uffici giudiziari, costituite da: cause civili che durano vent’anni ed oltre; processi penali che si concludono dopo anni di indagini, estenuanti istruttorie dibattimentali e spreco di ingenti risorse con sentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (la prescrizione del reato rappresenta il fallimento dello Stato nell’esercizio dell’azione penale); congelamento di ruoli di cause civili a seguito di trasferimenti di magistrati; direzione e gestioni lacunose degli Uffici giudiziari. Nulla di tutto ciò cambierà con la sbandierata approvazione.



Nordio e Sisto (il primo ex magistrato, il secondo avvocato) se ignorano le condizioni reali in cui versano gli Uffici giudiziari, non possono continuare a svolgere le rispettive funzioni di ministro e vice ministro della giustizia; se ne sono a conoscenza e le ignorano volutamente perché va bene così, peggio; comunque non possono continuare a svolgere tali funzioni essendo urgente rimuovere le anzidette criticità per il buon funzionamento degli Uffici Giudiziari.

Dunque, le priorità della Giustizia italiana non sono la separazione delle carriere dei magistrati. Chi sostiene il contrario fa propaganda politica, oltre che mentire sapendo di mentire.

Avv.Leonardo – Consigliere Associazione “Autonomia Forense”