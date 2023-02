Le partite del Pd lucano

Il Pd di Bonaccini sarà poco basilisco. Epperò proprio nella Basilicata, dove è andata bene rispetto almeno alle altre regioni dell’ex Belpaese la candidata arrivata terza alle primarie piddine, Paola De Micheli, hanno votato ben 5.558 persone; con le dovute proporzioni, insomma, hanno dato una mano al giochino del Pd più in Basilicata che in Lombardia e, perfino, nell’Emilia Romagna dell’ex (forse) renziano e già da tempo segretario in pectore del Partito democratico: Bonaccini Stefano. La deduzione degli analisti politici è che, anche facendo i conti coi numeri complessivi e le varie influenze nelle macro-aree diffuse di riferimento, conta come al solito la forza dei maggiorenti locali. Vedi da queste parti l’ancora intatta – o quasi – mole di consenso dell’ex governatore e parlamentare De Filippo. Direzionata su De Micheli. Prova sicuramente più difficile da portare a compimento, per esempio, rispetto a quella del consigliere regionale materano, Roberto Cifarelli, a sostegno del più quotato Bonaccini presidente. In una regione, si potrebbe ricordare, dove l’ultimo sgarro al Pd certo, ai suoi dirigenti nazionali di più, è venuto fuori alle ultime elezioni. Quando Marcello (Marcello), già presidente a via Anzio anch’egli, escluso dalle ultime liste nazionali in corsa dai piddini romani forse, tenuto in panchina sicuramente ha cambiato maglia aderendo subito ad Azione di Carlo Calenda prima della partita, per ricevere l’agognata convocazione per la gara disputata col petto in fuori. Pittella, comunque non eletto, aveva dimostrato certamente d’esser ancora appetibile come nome ma, soprattutto, aveva schiaffeggiato il suo ex team che l’aveva tenuto lontano dal campo. Dove ogni tanto proseguono in campo le partitelle d’allenamento.