Le guerre a Gaza e Ucraina? Colpa dei ‘’ Traditori dell’Umanità’’

E di questo è fermamente convinto Vincenzo Bonavita, presidente emerito del movimento per i Diritti civili di Puglia- girataci da Gianni Maragno- si rivolge ai signor governanti ‘’allineati e coperti’’ ( a cominciare da quelli italiani) e delle Guerre a Gaza e in Ucraina per invitarli a cessare il fuoco e a fare parlare la solidarietà, la pace. Ma non prima di aver ricordato loro che sono e restano dei ‘’traditori dell’Umanità’’. La parola alla coscienza, se ne hanno mai avuta una…



MOVIMENTO DIRITTI CIVILI di Puglia- odv

di Puglia

Signori governanti , Signori delle guerre a Gaza e in Ucraina

Sono Vincenzo Bonavita di anni 85. Ho trascorso gran parte della mia esistenza sulla scia di Sandro Pertini, già presidente della Repubblica e politico esemplare che ha lottato coraggiosamente e senza risparmiarsi, per la libertà e la giustizia sociale. Come presidente emerito del Movimento Diritti Civili di Puglia, impegnato

nel Volontariato, con la convinzione di “dar voce” a chi non ce l’ha, denuncio come in tanti anni di partecipazione attiva nel sociale, non abbia mai assistito ad eventi internazionali così disastrosi ed orrendi.

Signori… le vostre azioni belliche sono diventate insopportabili. E’ ora di fermarvi. Sappiate che la storia vi ha già condannati: Stati-canaglia, perché nemici della dignità umana. Avete rinnegato la Dichiarazione universale dei Diritti umani ( art. 25- 1948 ) , la Convenzione di Ginevra (prot.1, art.54-1949),la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ( 1989 ).



Con le vostre nefande azioni militari, con le vostre giustificazioni ipocrite di errori o “Ragion di Stato” , imperterriti, continuate a bloccare i convogli umanitari: sparate su bambini , donne ed anziani in cerca di cibo, acqua, medicinali. Infine, l’orrore di voler persino deportare i Palestinesi.

A voi, sì, che con arroganza ed impunità negate ai bisognosi l’essenziale per sopravvivere va questa accusa , che la storia e la coscienza del mondo civile non smetteranno di gridare : traditori dell’umanità !

Diteci che fine hanno fatto le firme degli Stati da voi indegnamente rappresentati sulle Convenzioni internazionali, le dichiarazioni ufficiali pronunciate solennemente nei consessi internazionali, gli accordi sottoscritti , le Carte dei Diritti.



Quando chiudete gli accessi ai soccorsi e sparate su chi ha fame e sete , rivelate la vostra vera natura di Stati incivili, agendo da carnefici. Con la forza becera , continuate a farvi scudo

calpestando ciò che c’è di più sacro: la vita, la dignità della persona . Vergognatevi! Non c’è ideologia, non c’è legge che possa giustificare crimini così crudeli e disumani. Avete voltate le spalle a secoli, a millenni di civiltà e ve ne fate vanto.

Sappiate però che la storia , severa ed inflessibile , continua a registrare le vostre malefatte e al momento opportuno vi chiederà conto.

Bari, Luglio 2025 Vincenzo Bonavita (Presidente emerito)