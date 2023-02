Le foibe e l’esodo rappresentano il passato in comune di tre popoli

Oggi il presidente della Repubblica ha ricordato che “quel lembo di terra bagnato dall’Adriatico” – dove “per lungo tempo si è esercitata, con fatica e con fasi alterne, la convivenza tra etnie, culture, lingue, religioni” – ha conosciuto “tutti gli orrori della prima metà del Novecento, passando – senza soluzione di continuità – dall’occupazione nazifascista alla dittatura comunista di Tito“. Il capo dello Stato ha anche sottolineato come “nessuno deve avere paura della verità”, perché “la verità rende liberi”. Al contrario, “tutte le dittature falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre la verità di Stato”. Ed è proprio in questo spirito teso alla verità di quanto accaduto che nella giornata della memoria delle vittime delle foibe -per abbattere i muri della menzogna, non tornare a precipitare nell’abisso dei fascismi, far crescere il fiore della democrazia ed evitare la propaganda che il fine di screditare la memoria della Resistenza- è stato diffuso un documento congiunto delle associazioni partigiane della Croazia SABA HR, della Slovenia ZZB NOB e dell’Italia ANPI che pubblichiamo a seguire:

FOIBE ED ESODO – DOCUMENTO CONGIUNTO DELLE ASSOCIAZIONI

PARTIGIANE SABA HR (CROAZIA), ZZB NOB (SLOVENIA), ANPI (ITALIA)

“Gli sforzi che alcuni studiosi croati, italiani e sloveni stanno facendo da molti anni per

ricostruire la verità storica sugli eventi avvenuti in merito alle tragedie delle Foibe e

dell’Esodo, dopo la capitolazione dell’Italia fascista nel settembre 1943 e dopo la liberazione

della Venezia Giulia nel maggio 1945, dovrebbero essere incentivati ulteriormente per

rafforzare la via della collaborazione e della reciproca comprensione tra questi tre popoli e

questi tre Stati.

Dall’immediato dopoguerra, ma con più forza dagli anni 90, alcune forze politiche italiane

hanno utilizzato le tragedie delle foibe e dell’esodo a fini politici, occultando i crimini del

fascismo di confine e dell’occupazione militare della ex Jugoslavia da parte dell’Italia,

nonostante il rapporto della commissione mista italo-slovena degli ultimi anni del 900 che

proponeva una lettura condivisa di quei drammatici eventi e che fu però di fatto ignorato dalle autorità italiane.

Specialmente dall’entrata in vigore nel 2004 della legge sul Giorno del Ricordo, inoltre, è

stato promosso un discorso pubblico unilaterale teso a screditare la resistenza italiana e

jugoslava.

Le foibe furono causate in molti casi da dinamiche politiche violente e repressive legate alla

resistenza in atto in Jugoslavia. Furono uccisi molti responsabili di crimini, ma anche persone innocenti e persino alcuni collaboratori del movimento di liberazione. In altri casi le foibe furono causate da una cieca volontà di vendetta ed in altri ancora da veri e propri delinquenti.

Condanniamo le esecuzioni sommarie e rispettiamo il dramma dell’esodo che ha colpito tanti italiani che vivevano in Istria e in Dalmazia; prendiamo anche atto che la ricerca storica dimostra che vi sono state e persistono pesanti esagerazioni e strumentalizzazioni tese non a stabilire la verità storica ma a costruire su questi drammi forme simboliche di identità politica e nazionale.

Denunciamo il vergognoso silenzio sui crimini e le deportazioni che hanno commesso le forze di occupazione italiane, sulla snazionalizzazione dei croati e degli sloveni, sulla mancata punizione dei criminali di guerra italiani e sul sostegno italiano al regime criminale di Ante Pavelić in Croazia.

Oltre che in Italia, del resto, anche in altri Paesi è presente la tendenza a isolare o enfatizzare singoli eventi e specifiche tragedie avvenute durante la Seconda guerra mondiale. Questo fenomeno è alla base dell’attività di forze che operano per sminuire il prestigio delle forze antifasciste.

Nell’interpretazione e nella ricostruzione di quei drammatici eventi, occorre invece evitare

ogni interpretazione della storia dal punto di vista di una sola nazione, facendo invece

prevalere una visione sovranazionale, e perciò obbiettiva. Va contrastata in sostanza ogni

rilettura della storia in chiave nazionalista.

Le foibe e l’esodo rappresentano il passato in comune di tre popoli. In nome della

comprensione delle gigantesche sofferenze della popolazione dell’Istria, del Litorale sloveno

e di tutte le aree di Slovenia e Croazia occupate dagli italiani, nonché delle vittime uccise

nelle foibe e degli esuli, è tempo di promuovere la cultura del rispetto, della tolleranza e

dell’integrazione.

I confini tra Croazia, Slovenia e Italia non devono essere intesi come barriere tra i popoli, ma come una porta intesa alla collaborazione reciproca.

Al fine di realizzare i fini elencati, proponiamo:

 che le istituzioni statali e pubbliche si attengano rigorosamente alla verità storica del

periodo della Seconda guerra mondiale e della lotta antifascista nei tre Paesi

 che con ricerche fondate di storici professionisti siano precisati i motivi e le

responsabilità che hanno portato alle foibe e all’esodo e a ciò che ha fatto seguito alla

capitolazione dell’Italia e alla liberazione dell’Istria, della Dalmazia e di tutti i territori

ex jugoslavi soggetti all’invasione italiana

 che le foibe e l’esodo non vengano sfruttate per fini politici, né per propagandare

ideologie mendaci e revisioniste

 che si continui a perseguire la piena libertà della ricerca storica tale da suggerire alla

comunità politica, mediatica e accademica una vera memoria del fascismo e del

nazismo

 che questa memoria rinnovata si opponga con forza al revisionismo storico e alla

creazione di legami tra narrative storiche e potere politico

 che sia ribadita dalle istituzioni dei tre Paesi una irreversibile scelta antifascista e

antinazista.

Zagreb – Ljubljana – Roma

Franjo Habulin, Presidente SABA HR

Marijan Krizman, Presidente ZZB NOB

Gianfranco Pagliarulo, Presidente ANPI