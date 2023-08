Le elezioni regionali si avvicinano…e il PD lucano non cammina

“La cera si scioglie e la processione non cammina…..” recita il noto proverbio, certamente più efficace se declinato nel dialetto di ognuno dei 131 comuni lucani. Dove alla “cera” è sovrapponibile il tempo che inesorabilmente passa e avvicina le prossime elezioni regionali e con “la processione che non cammina” riferibile alle forze politiche che sembrano nicchiare, senza che sembrano avvertirne l’impellenza e, quindi, il bisogno di accelerare per mettere in campo in tempo utile proposte: di alleanze, programmi e candidature. Tutto sembra procedere sotto traccia, in segrete stanze, da cui far uscire “piatti pronti” dell’ultim’ora. Mentre servirebbe un dibattito quanto più possibile immersivo tra i cittadini. Ed è proprio a scuotere da questo torpore che sembra essere lo scopo della nota diffusa dagli “Amministratori lucani del PD” e firmata dal portavoce degli stessi Francesco Mancini, primo cittadino di Pomarico. “Le elezioni regionali si avvicinano e abbiamo urgenza di ricostruire un partito rigenerato” -si legge infatti nel documento- con l’invito al segretario regionale di procedere “celermente al completamento dei suoi organismi dirigenti e impegnarsi con ogni energia nel rafforzamento della propria proposta politica e nella costruzione di un’alternativa di governo alla destra”. Con l’avvertenza che: “il Pd e tutto il centrosinistra non può pensare di tornare ad essere vincente se non considera il fatto di dover fare una proposta diversa da quella fatta nel recente passato”, facendo “ammenda degli errori compiuti e soprattutto mettere in campo proposte nuove in grado di farci risintonizzare con la società di Basilicata”. Meno polemiche “autoreferenziali” e più impegno per “ricerca di soluzioni dei problemi” per “tirarci fuori dal pantano dell’immobilismo e di un posizionamento che ci condannerebbe nuovamente all’opposizione” scrivono gli amministratori dem. Perchè, avvertono “Non c’è nessun risultato scontato”, ma “una battaglia elettorale che richiede la presenza di una forza radicata, autorevole, riconoscibile e con una identità radical/riformista in grado di farsi carico delle domande di buona politica dei lucani.” Occorre essere capaci di generare “nuovo entusiasmo, riportando la gente a votare dopo anni di continuo e crescente astensionismo.” Insomma, grande ambizione a cui dovrebbe corrispondere un grande impegno sul campo che ancora non si vede. E il tempo per farlo non è davvero molto. Ma ecco a seguire il testo integrale del documento indirizzato al segretario regionale del PD Giovanni Lettieri.

“E’ tempo per il PD di procedere celermente al completamento dei suoi organismi dirigenti e impegnarsi con ogni energia nel rafforzamento della propria proposta politica e nella costruzione di un’alternativa di governo alla destra.

Va riconosciuto l’impegno quotidiano del segretario regionale Giovanni Lettieri nel perseguire questi obiettivi e a lui chiediamo di andare avanti con determinazione, perché il suo portato di amministratore e la sua novità rappresentano un valore aggiunto per il PD.

Il quadro politico lucano e nazionale è cambiato in modo radicale, e il Pd e tutto il centrosinistra non può pensare di tornare ad essere vincente se non considera il fatto di dover fare una proposta diversa da quella fatta nel recente passato. Dopo le sconfitte sistematiche di questi ultimi anni, dobbiamo saper fare ammenda degli errori compiuti e soprattutto mettere in campo proposte nuove in grado di farci risintonizzare con la società di Basilicata.

Le elezioni regionali si avvicinano e abbiamo urgenza di ricostruire un partito rigenerato, in grado di coinvolgere energie nuove, a partire dagli amministratori locali, di suscitare anche quella sana curiosità che può attirare una proposta al passo con i tempi e con una società preoccupata per le sfide che ci attendono.

Spopolamento, rilancio delle aree interne, mantenimento dei servizi pubblici essenziali, contrasto al disegno di legge sulla autonomia differenziata, welfare, sanità, formazione, battaglia sul dimensionamento scolastico, trasporti e mobilità, sviluppo industriale, automotive e transizione energetica e ambientale, sono i dossier più caldi che abbiamo da affrontare.

Bisogna ripartire dall’ultimo documento votato all’unanimità nell’assemblea di inizio luglio. Noi siamo pronti con il nostro patrimonio di competenze e di entusiasmo a metterci al servizio del PD guidato da Giovanni Lettieri a cui riconosciamo di avere un codice di linguaggio rinnovato e in grado di raccogliere quella richiesta di allargamento della partecipazione richiesto a gran voce.

Il nostro impegno deve essere dedicato alla ricerca di soluzioni dei problemi e non alle inutili e sterili polemiche autoreferenziali.

E’ solo così che riusciremo a tirarci fuori dal pantano dell’immobilismo e di un posizionamento che ci condannerebbe nuovamente all’opposizione. Non c’è nessun risultato scontato, c’è anzi una battaglia elettorale che richiede la presenza di una forza radicata, autorevole, riconoscibile e con una identità radical/riformista in grado di farsi carico delle domande di buona politica dei lucani.

La Basilicata può e deve cambiare il segno e il senso del suo governo, il PD di Basilicata, con l’obbiettivo di allargare il più possibile il perimetro del centrosinistra, può e deve contribuire a questo cambiamento generando nuovo entusiasmo, riportando la gente a votare dopo anni di continuo e crescente astensionismo. Tutto questo potrà accadere se anche lo stesso PD si impegna a formulare una proposta rinnovata e rappresentativa della grande voglia di discontinuità.”