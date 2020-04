“Limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020” , sarebbe questa la formulazione dello schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 in via di adozione.

Per le elezioni Regionali, invece, previste in primavera, “anche già indette” possono essere rinviate “di non oltre tre mesi”.

In quelle dove gli organi elettivi “il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto durano in carica 5 anni e tre mesi. Le elezioni si svolgono nel periodo intercorrente tra le 8 domeniche precedenti la nuova scadenza del mandato e i 60 giorni successivi al termine della durata del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori”.