Le donne del ‘’Collettivo’’ ? Con una ‘’corsa’’ in più…come la “Pasionaria” Teresa

Poche. Ma c’erano e si facevano sentire le donne materane impegnate in politica, sui problemi sociali e culturali che frequentavano via San Biagio e dintorni. Certo al fontanino, tra i gruppi di Sinistra, ma soprattutto nei collettivi femministi viste anche le distanze – confermate anche dagli uomini- con l’altra metà del cielo. E a confermarlo una ‘’Pasionaria’’ di quell’epoca, Teresa Ambrico, che ha mantenuto impegno, visione dei problemi e consapevolezza che ,se le donne vogliono, una rivoluzione possono farla anche oggi. Un messaggio anche alle adolescenti ad altre donne, invitate a lottare, a conquistare spazi. Per farlo occorre darsi una mossa. Correre.” Perché correre è bello un sacco…”come era scritto sul muro del Fontanino,in quella foto in bianco e nero con Teresa che ricorda quella stagione di impegno e cosa le è rimasto.

“Mi è rimasto tutto – dice Teresa. Nel senso che come formazione, l’impostazione politica mi è rimasta . Non ho rinunciato a nulla. Non militavo in partiti . Ho solo frequentato il collettivo femminista che ha avuto due sedi in via san Biagio ,una delle quali sulla scalinata che portava a Dp e che era di Vincenzo Lufrano. Lì ci riunivamo con Medicina democratica, insieme a Nicola Frangione e altri. E’ stata una bella stagione dialettica. Al collettivo femminista sono arrivata dopo, mi sono aggregata . Era il 1978. C’era la legge sui Consultori. Il primo venne istituito in piazza Matteotti. I primi incontri si fecero anche lì. La legge prevedeva, infatti, anche l’ingresso dei movimenti . C’era anche la sezione del Pdi, dell’Udi, dalla quale noi ci distinguevamo, naturalmente. Chi eravamo ? Nel collettivo c’era Lalla Lacivita, che aveva messo a disposizione la sede di Progetto Radio, Rita Montinaro, Rosalba Matera, Tina Schiuma,Cetti Fiorino, mia cognata e altre di passaggio. Tra le principali battaglie fatte. Ne ricordo una davvero grossa, portata avanti in prima persona, e con Medicina Democratica, perchè denunciammo il primario di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale. E questo perché il medico incassava direttamente le quote del ticket che sarebbero dovute andare alla cassa della Usl. In Medicina democratica c’era tutto un gruppo di infermieri, impegnati politicamente, che avevano segnalato quella pratica illegale. E così decidemmo di andare a fondo di quella storia e io che avrei dovuto fare una visita in quel reparto, mi recai con una amica, che testimoniò quanto accadeva per il pagamento delle prestazioni. Andammo,poi, in Tribunale. Il processo si tenne, ma il medico ne uscì assolto grazie all’arringa del difensore che insistette sulla tesi di essere stato vittima di un complotto. Il pm aveva chiesto una condanna a sei mesi”. Teresa donna battagliera e del resto veniva da una famiglia libertaria, impegnata in politica. Tant’è che già alle medie dimostrò che aveva voglia di impegnarsi.



“Avevo 11 anni quando partecipai al primo corteo- ricorda Teresa. Frequentavo la media ” Nicola Festa” . La mia famiglia era molto politicizzata, di tradizione socialista e uno zio Primo Sinno, comunista, che mi consentiva di esprimermi . Ero con una amica , la figlia dell’avvocato Rocco, entrambe figlie di socialisti . Arrivammo fin sotto il Palazzo della Provincia. Ma i ragazzi adulti, che non volevamo responsabilità, ci allontanarono dicendo che eravamo troppo piccole.



Comizi ne ho visti pochi. Perchè avevo una repulsione. Io non ho mai amato Enrico Berlinguer(pci) . Ne vidi uno di Marco Pinto ( LC), quelli di Vincenzo Lufrano ( Pdc’I). Ma apprezzavo i concerti e il teatro. Franca Rame è stata al Duni, per presentare ”Lo stupro” riferita alla sua storia autobiografica, per quell’episodio di cui fu vittima nel settembre 1973. Fu una testimonianza e una interpretazione che colpì e non poco. Per gli spettacoli teatrali non posso che ringraziare , per quanto fecero, Michele Ferrara ed Emilio Andrisani del Centro servizi Culturali,che fecero venire a Matera il ‘ Living Theatre” sempre al Duni con l’Antigone. Quanto ai concerti il Banco del Mutuo Soccorso, Francesco De Gregori, con la nota contestazione al cinema Quinto, gli Area e altri’’. Momenti di impegno culturale e politico, che tenevano da parte donne e uomini, come accennato in premessa, e con una domanda ricorrente sul perché? di numero ridotto di donne nei movimenti ?



” Ma perché -commenta Teresa- i compagni erano maschilisti, anche nelle relazioni di coppia, giudicanti, gelosi. E un po’ li evitavamo ‘strategicamente’ . Intanto era anche molto competitivi e anche nelle discussioni con quel ” Io so, Io ne so’ di più” . Quindi c’era anche il mondo femminista che lottava contro di loro ”. A Progetto Radio c’era l’integrazione, c’era il confronto. Io lì avevo imparato a mixare e ci stavo volentieri, facevo la campagna di autofinanziamento e organizzammo anche una corsa podistica. Io ero una ”apprendista” nel movimento femminista”. Avevo 20 anni. Poi sono andata all’Università . E’ seguito il reflusso, lo sfaldamento, a seguito della controffensiva dello Stato nella stagione del terrorismo, la legge Cossiga, la repressione di quegli anni” . Ha comunque avuto modo di sperimentare l’autostop , in Italia, con l’amico Emilio Petrigliano da Matera a Urbino, poi con l’amica Cetti da Perugia e Urbino, due giorni prima della strage alla stazione di Bologna . Teresa insiste sulla stagione del reflusso, aggiungendo altri elementi che contribuirono ad abbattere il dissenso, ‘’come -precisa – la diffusione scientifica dell’eroina sul mercato con l’operazione ” Blue Moon” che contribuì a contrastare e abbattere il dissenso. La controrivoluzione di Stato c’è stata’’. Altri tra i ‘’movimentisti’’ è entrato in banca. “Ma quello spirito critico – precisa Teresa- è rimasto. Tant’è che una mia amica è andata in pensione , perchè non voleva assolutamente vendere certi prodotti finanziari agli anziani. La critica, se la si è acquisita. ti rimane’’. Già lo spirito critico,la capacità e la voglia di mettere tutto in discussione quando ci si accorge che le cose non vanno o sono ammantate di ipocrisia.



‘’L’interpretazione della società è rimasta – aggiunge Teresa. Ma oggi manca l’aggregazione. In passato mi sono sempre mantenuta alla larga del Pci, perchè dispotico.Noi che avevamo una matrice femminista mettevamo in discussione l’autorità.Eravamo contro il leaderismo. Ricordo le assemblee al Commerciale. Parlavano sempre i maschi. Le donne sono capaci . Il problema è sempre lo spazio che concedi e quando viene concesso è funzionale. Perchè una donna in politica, in ruoli di visibilità, ha più charme, fascino. Non mette in discussione il sistema. Fa il compromesso e sopratutto segue una direttiva. Prima, in quegli anni la contestazione e la messa in discussione c’era eccome. I decreti delegati, per esempio, furono una opportunità. Oggi sono poca cosa. Oggi le assemblee le organizzano gli insegnanti e con tutti i limiti che la cosa comporta. Il sistema oggi non è messo in discussione da nessuna donna che è in politica. Non ci sono spazi, dalla scuola ai consultori. Ma solo per quelle che sono funzionali a un progetto. Noi oggi come collettivo insistiamo sulla questione servizi, interloquendo con Asm e Comune. Dovremmo avere, per esempio, tre consultori (uno ogni 20.000 abitanti). Ce n’è uno presso la Asm, che non offre più i servizi di un tempo. Era un servizio di primo accesso, gratuito,senza ricetta medica, utile per le famiglie dal punto di vista pediatrico, sociologico, legale. L’impianto normativo era una cosa spettacolare . Ma purtroppo sono stati i primi servizi a essere smantellati, per la logica dei costi, insieme ad altri servizi della medicina del territorio. Quel personale è stato subito assorbito. Resta l’impianto normativo di un servizio o di una legge come la 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, ma mancano servizi, funzioni. E anche la politica, Pd compreso, è andato in quella direzione di logica aziendalistica del pareggio di bilancio e del taglio dei servizi, in danno delle persone più fragili come le donne’’.



E qui ci sta tutto un messaggio alle ragazze di oggi, pronte a seguire spesso pedissequamente le mode delle ‘’influenzatrici’’ (usiamo i termini in italiano) del web che fanno tendenza invogliando a seguire stili di vita o a comprare questo o quel prodotto, ma a fare poco per cambiare la società “Ci sono tutte le ragioni- aggiunge Teresa- per mettere in discussione il sistema, quello che non ci piace, come il rapporto con l’altro sesso, con le autorità, con chi detta le regole del gioco politicamente e culturalmente. E’ necessario approfondire, serve la dialettica. discutere. E oggi è facile.Perchè è tutto ‘’così stantio’’ che è stato preso come un dato di fatto. Se in biblioteca dico che il servizio è gratuito. Non ci credono. E invece no. Occorre partire da una consapevolezza se si sta subendo qualcosa , per comprendere le ragioni e sottrarti a certi schemi. Cambiare se si vuole si può, coinvolgendo anche le altre, gli altro. Quanto a me ritengo di aver partecipato a tante battaglie. Quaranta anni fa e oltre. C’è stata una produzione legislativa notevole: Consultori, legge 194 interruzione volontaria della gravidanza , legge 180 ”Basaglia” sulla chiusura dei manicomi, Statuto dei Lavoratori. Poi c’è stato il riflusso, ma non perchè si è andati in Banca, ma perchè c’è stata la controffensiva dello Stato, il rapimento Moro e poi il ruolo del Pci che ha frenato, per scelte e vari motivi, quel vento di cambiamento e oggi la situazione è quella che vediamo, ma senza andare a fondo alle cause della deriva. Credo che sia opportuno riflettere su questo aspetto. Altrimenti, come si senti da più parti, non si potrà lavorare a una nuova Sinistra, come chiedono alcuni, o al Cambiamento. L’Italia sta facendo passi indietro’’. Guardare al passato per costruire il futuro o, se preferite, un popolo senza passato è senza futuro. Cominciando dalle piccole cose, che riguardano la sua esperienza di madre e il suo lavoro .



E ci racconta un episodio relativo a una neo mamma, che ci ha chiesto se ci fosse un libro sull’autosvezzamento.” Le ho recuperato -ricorda Teresa- un libro degli anni Settanta, scritto da un grande pediatra , Marcello Bernardi, che invitava le mamme a non medicalizzare i bimbi. Le ho consigliato questo libro. Aspetto di sentirla, quando riporterà quel libro che è andato nel dimenticatoio. Mi ricordo che andavo da Vito Cilla, pediatra di mia figlia, e mi chiedeva come facessi a sapere tante cose . Ma perchè leggevo e leggo. E poi l’unione fa la forza. Non dimentichiamolo’’. Slogan? Una verità. Uniti si vince. Le divisioni fanno parte diritti e incrinano libertà e Costituzione, verso svolte autoritarie. Lo dice la storia…