Meriterebbe un vincolo di tutela alla memoria della politica quella scritta ormai appena leggibile, che a Matera resiste su una parete della parete retrostante in via delle Beccherie della sede centrale delle Poste. I turisti, sopratutto quelli che hanno vissuto quegli anni o la militanza, si soffermano e fotografano la scritta in nero Lotta Continua con tanto di falce e martello e stella. Per gli altri è un segno che il tempo si sta portando via. Eppure, aldilà delle valutazioni che ognuno vorrà fare sul movimento nato nel 1969 e sul giornale in stampa nel 1972 e durato un decennio, quella sigla dal pugno rosso con la scritta di Lc , hanno rappresentato una pagina intensa della storia della Prima Repubblica, tra gli anni Settanta e Ottanta in particolare. Quando movimenti (partito per una breve parentesi anche con Democrazia Proletaria) e giornali come Lotta Continua erano sulle barricate della denuncia e di un confronto intenso nel Paese tra Potere, Partiti, Istituzioni che sfociarono in quel clima aspro e poi intriso da una scia di sangue e di tante pagine buie del BelPaese che furono gli anni di piombo del terrorismo e della strategia della tensione con gli attacchi al cuore dello Stato. Molte di quelle pagine, è il caso del delitto Moro, sono ancora da decifrare insieme a quelle di altre stagioni del terrorismo, coperto o favorito da pezzi deviati dello Stato, che portarono alle stragi di Brescia, Bologna o dell’Italicus. Le scritte servono a rileggere, conoscere il passato, per capire il presente. E un Paese senza memoria, frase fatta, è un’Italia senza futuro. Non solo a Matera…