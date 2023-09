Lavoro e partecipazione Cisl c’è

…E viene proprio immediato da commentare, con la foto che ritrae a Montalbano Jonico ( Matera) Rocco Leonardo Tauro tra i più attivi di Fdi nel Metapontino con il segretario regionale della Cisl di Basilicata Vincenzo Cavallo, che siamo a cavallo…L’argomento , oggetto di una petizione di fratelli d’Italia, riguarda l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione in merito alla partecipazione dei lavoratori, con la proprietà, delle aziende. Altrove tutto questo è realtà e crisi e successi si dividono insieme, con responsabilità, perchè patrimonio comune. In Italia la conflittualità, le condizioni normative e il peso di imposte e del costo del lavoro aprono spesso al sommerso e alla conflittualità. Ma Rocco Tauro e Vincenzo Cavallo ci credono. La strada è in salita. Dipende dal governo e dal Parlamento, favorire questa svolta…