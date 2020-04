Premessa doverosa: la crisi procurata dall’epidemia da virus a corona si supera con un impegno comune, con risorse certe e lavorando sulle priorità. Su questi aspetti i consiglieri comunali Angelo Bianco, Angelo Cotugno, Angelo Lapolla e Michele Paterino sono pronti a fare la propria parte, con spirito costruttivo, e guardando in faccia la realtà. Se la fase dell’emergenza sanitaria è in via di superamento, ma senza abbassare la guardia, quella economica viene fuori con tutta la sua drammaticità dopo i fasti e i numeri di Matera 2019, seguita dal prevedibile silenzio e immobilismo dopo la cerimonia di chiusura del 20 dicembre scorso, aggravato dall’arrivo dell’epidemia da covid 19, che ha bloccato le potenzialità di crescita legate alle opportunità del turismo internazionale. Ripartire? Non è con le enunciazione del turismo di prossimità che si risale. Servono progetto, managerialità e contenuti. Ma in attesa che si faccia rete e si volti pagina occorre fare i conti con il quotidiano. E Bianco, Cotugno, Lapolla e Paterino, indicano subito le disponibilità di bilancio, indicando voci di spesa, ma anche la mano tesa o comprensione – se preferite – verso gli operatori economici , soprattutto con parta iva, o che hanno investito in proprio e si trovano alle prese con carenza di credito e alla prese con le imposte da pagare. Anche qui percorsi e suggerimenti sulla necessità di dilazionare i pagamenti, per dare ossigeno alle attività economiche e possibilità per guardarsi intorno e rimboccarsi le maniche. Tanto più, e questo è un dato oggettivo, che i limiti imposti dalla emergenza covid 19 impongono investimenti in sicurezza e per alcune attività riduzione degli introiti come accadrà per la ristorazione. E a questo punto, se si deve scegliere di sostenere la ripresa, occorrerà mettere da parte la programmazione delle opere pubbliche. I quattro citano su tutte il completamento di piazza della Visitazione e altri discorsi di prospettiva. Per farla breve siamo nella prorogatio di fine legislatura e non è il caso di scantonare. Le priorità del documento e della città sono note a tutti e il consiglio comunale è chiamato a fare la propria parte fino in fondo. Matera puo’ farcela, ma senza illudere e illudersi più di tanto. Le risorse sono poche e vanno spese bene. Se e quando e con quali modalità e quantità arriveranno quelle dello Stato bene. Ma nel frattempo dicono Bianco, Cotugno, Lapolla e Paterino vediamo insieme quello che si può fare.



IL DOCUMENTO POLIITICO

La situazione straordinaria di emergenza nazionale, legata al propagarsi del Covid-19, impone una riflessione fondamentale sulle problematiche economiche, finanziarie e sopratutto sociali che contraddistinguono e caratterizzano la città di Matera in questa fase.

La crisi da blocco delle attività e l’incertezza di prospettiva compromette 1’andamento e la tenuta di quasi tutti i settori produttivi, commerciali e industriali, con una particolare accentuazione per la filiera del turismo e dell’accoglienza.

Non meno grave e preoccupante é lo stato di bisogno crescente delle famiglie, in conseguenza della drastica riduzione di opportunità lavorative, anche precarie o provvisorie, del ritardo nell’erogazione dei sussidi sociali, del venir meno di sostegni educativi e sociali, connessi alla forzata chiusura delle scuole.

La pandemia é causa di crisi economica e sociale più profonda e diffusa nel Sud, come da più parti rilevato, e queste ferite sono chiaramente aperte nel tessuto economico e sociale della città di Matera e rischiano di non rimarginarsi per molto tempo se non vengono adottati immediati, consistenti e radicali provvedimenti, sicuramente a livello nazionale e regionale, ma nondimeno anche a livello comunale.

Anche per questo proponiamo che con l’approvazione del bilancio consuntivo, avuta conoscenza dell’entità delle risorse disponibili, che l’avanzo di amministrazione sia interamente dedicato a sostegno e rilancio del “Sistema Matera”.



La condizione di sostanziale “prorogatio” della consiliatura, giunta al termine del normale mandato elettorale e, pertanto, scevra da ogni azione di natura straordinaria, impone inderogabilmente che l’Amministrazione concentri il suo impegno e le sue risorse in questa direzione.

D’altronde, lo stesso Decreto “Cura Italia”, riguardo le misure messe in atto per 1’util1zzo del1’avanzo di amministrazione e le conseguenti variazioni urgenti di bilancio, prevede che “le risorse svincolate devono essere utilizzate da ciascun Ente [Comune di Matera] per gli interventi necessari ad attenuate la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria”.

Per questo noi pensiamo che il Comune, anche per meglio organizzare e gestire le azioni proposte, debba rendere chiaro l’utilizzo delle proprie risorse, la provenienza delle stesse e come queste vengono utilizzate.

Una pronta risposta ai bisogni sociali si è avuta con l’avvio dell’attribuzione dei bonus spesa effettuata tramite precise griglie formate da criteri oggettivi (percettori di reddito, pensione, reddito di cittadinanza, Rei, composizione del nucleo familiare, ecc.), evitando disparità di trattamento tra gli aventi diritto.

Bisogna tuttavia avere i1 coraggio di adottare una misura unica di sospensione di alcuni tributi locali che andranno a gravare sia sulle famiglie che su1 commercio (occupazione suolo pubblico, tari, tosap, Imu), individuare altre misure dirette o indirette di sostegno (p.es., servizio videocamere, wifi, adeguamento della sicurezza di strutture di accoglienza e ricettivita„ ecc.), per dare risposte adeguate e univoche, senza lasciare solo nessuno.

Non meno importante é destinare attenzione e risorse alle attivita culturali che sono fra quelle piu profondamente e per lungo tempo danneggiate.



Occorrerà, altresi, concordare con il sistema sanitario e la Regione tutte quelle misure utili a monitorare le condizioni degli abitanti e dei visitatori, estendendo i1 ricorso a test ed esami (patente d’immunità), garantire la sicurezza dei luoghi pubblici, prevenire le possibilità di diffusione del virus Covid-19.

Tanto più questo é necessario in vista dell’allentamento del lockdown e del progressivo riavvio delle attività sociali, culturali, sportive ed economiche dal 4 maggio in poi.

II consiglio comunale deve riappropriarsi della sua centralità amministrativa, dettando alla giunta ed ai dirigenti gli indirizzi politici da mettere in atto e che la delicata fase emergenziale del momento richiede, proseguendo, in materia di opere pubbliche l’iter di interventi già discussi e decisi nelle sedi istituzionali e nella città, sviluppando e approfondendo discussioni pubbliche e verifiche per quelle che, pur già previste nel piano delle OO.PP., non hanno raggiunto la necessaria condivisione, e lasciando alla prossima amministrazione quelli da avviare ex novo o che comunque riguardano tematiche complesse, oggetto di dibattito e confronto ancora in corso (a solo titolo esemplificativo, Piazza della Visitazione) o che comportino la riallocazione delle risorse finanziarie e, in ogni caso, quelle aventi natura e valore programmatorio.

Sarebbero tardive e ingiustificate forzature e fughe in avanti. A questo obiettivo, e non ad altri non meno importanti ma attualmente secondari, noi intendiamo contribuire investendo sulla funzione istituzionale, e mettendo a disposizione le nostre idee, consapevoli che questo spirito servirà per contrastare gli effetti deleteri che ci presenterà il prossimo futuro.

I Consiglieri comunali

Angelo Cotugno

Michele Paterino

Angelo Bianco

Angelo Lapolla