Lauria in piazza: I popoli non si bombardano. Stop a genocidio in Medio Oriente

Non voltatevi dall’altra parte, non fate finta – da ipocriti- che non stia accadendo nulla nella striscia di Gaza e in altri siti del Medio Oriente, dove a pagare è la popolazione civile e con 25.000 bambini cancellati per sempre dai bombardamenti con la stella di David che è andata oltre il ‘’diritto a difendersi’’. L’indifferenza, restare silenti, allineati e coperti apre la porta a derive autoritarie che l’Italia e il mondo hanno già conosciuto. Per questo Lauria sabato scorso è scesa in piazza, con partiti e movimenti. L’invito è al nostro Governo in primis e all’Unione europea a fare delle scelte. Non si può balbettare, fari appelli alla pace senza dimostrare sul campo di volerlo fare..

IL COMUNICATO STAMPA

Medioriente, Lauria si unisce al grido di pace: “I popoli non spariscono, i diritti non si bombardano”

Sabato 21 giugno, sul Viale di Lauria (Rione Superiore), cittadine e cittadini si sono riuniti in una manifestazione partecipata per chiedere il cessate il fuoco immediato e duraturo in Medio Oriente, in concomitanza con la mobilitazione nazionale svoltasi a Roma.

Una piazza unita, colorata da bandiere della pace e simboli delle realtà promotrici, ha detto no alla guerra, ribadendo il diritto universale dei popoli a vivere in pace, con dignità e libertà. Lo slogan scelto per la giornata, “I popoli non spariscono, i diritti non si bombardano”, ha fatto da filo conduttore agli interventi spontanei di numerose persone che hanno preso la parola per condividere pensieri, emozioni e richieste di giustizia.

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti realtà: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, CGIL, ANPI, Arci, Legambiente, Collettivo Striker, Associazione VENTI, Donne Democratiche di Basilicata, Libera Lagonegrese, Coordinamento per la Pace Lagonegrese.

In un momento storico segnato da conflitti drammatici e da un crescente disinteresse istituzionale verso le vittime civili, la comunità di Lauria ha scelto di non restare in silenzio.

Per info

Giuseppe Petrocelli 3393108723