C’è chi per le feste regala panettone, zampone e spumante, augurando pace, prosperità e salute (naturalmente) e chi come il consigliere comunale azzurro Nicola Casino guarda al barometro della politica locale, che segna venti di tramontana. E senza girare intorno ai consueti ” aspettiamo, si vedrà o chissà” chiede che la giunta guidata da Domenico Bennardi (M5S) tolga il disturbo, perchè le potenzialità di Matera meritano di essere concretizzate in progetti che facciano girare l’economia. E lo fa anche con un incontro con i cittadini all’Hotel San Domenico per un bilancio di quanto fatto finora, ”marcando stretto” come si dice in gergo calcistico l’operato del sindaco e con interrogazioni e continui ”accessi agli atti” . Ma sempre pronto, allo stesso tempo, sul piano propositivo all’ascolto della cittadinanza,sopratutto quando ci sono opportunità di crescita che vengono ignorate. ” Non si amministra con i post su inaugurazioni e presenzialismi – dice Nicola Casino, nella vita professionale dedito all’attività forense. Ma ripiegandosi sui problemi, trovando soluzioni e sopratutto guardandosi intorno.Ci sono leggi, programmi come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che possono cambiare la vita di Matera,dei materani e, sopratutto dei giovani. E allora è giusto mandare a casa, quanto prima, questa amministrazione per cercare di limitare i danni del tanto tempo perso. La vicenda del cineteatro Duni è esemplare, lo stesso valga per gli immobili di via Fortunato e per altri situazioni gestite o affrontate con forza di inerzia. Matera, che è la punta avanzata per la Basilicata sul mercato internazionale delle vacanze, chiede di essere gestita meglio e con capacità adeguate. Se la nostra forza è stata negli anni e deve continuare ad esserlo la cultura, ma legata a identità e risorse peculiari, e allora non si può procedere a corrente alternata con progetti – e lo stiamo vedendo anche a Natale- e iniziative che poco hanno a che fare con la nostra storia ed esperienza. La ruota panoramica in piazza della Visitazione? Maah. Sarebbe stato meglio puntare su un gran concerto natalizio di richiamo, visto che abbiamo una tradizione musicale da sostenere e valorizzare”.



Casino è un fiume in piena e tocca il tasto dolente dei rapporti istituzionali con la Regione Basilicata, a cominciare dalle infrastrutture e dai servizi. ” Non ci siamo – aggiunge il consigliere forzista. Matera è una città che ha precise esigenze e come tale deve interloquire e confrontarsi periodicamente con la Regione, aldilà dal colore politico. Niente cappelli in mano .Ma dobbiamo dire la nostra, per esempio, su infrastrutture, trasporti e su progetti, che l’assessore Donatella Merra ha ripreso e rilanciato per il nostro territorio. Quale è la nostra posizione? E poi finiamola, come è prassi, di dare la colpa a quanti ci hanno preceduto. Ci si rimbocca le maniche e si governa.Invece? Altro che rinnovamento. Questa giunta è legata al passato. Nulla sul piano personale. Ma è cosi. Ci sono,poi, le opportunità del Pnrr. Ma non si muove nulla. Ci sono tante risorse per innovare, ma senza progetti non si va da nessuna parte. Ci sono solo i post sui social e con quelli non si danno risposte alla città”. Buon Natale in attesa del 2022…