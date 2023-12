L’augurio di Chiorazzo ai neo consiglieri provinciali e un monito: “Uniti si vince”.

Angelo Chiorazzo, candidato alla presidenza della Giunta regionale di Basilicata dal proprio movimento civico “Basilicata Casa Comune”, prendendo spunto dall’esito del voto per il rinnovo dei consigli provinciali di Potenza e Matera in cui il centro sinistra si è confermato maggioritario, con una nota rivolta ai suoi interlocutori rileva che : “Uniti si vince”. Andrebbe però considerato che qui l’elettorato è un campione ridotto, in quanto composto dai soli amministratori comunali. Ma tanto basta ad Angelo Chiorazzo a scrivere che “I risultati delle elezioni provinciali dimostrano la forza rigeneratrice del centro sinistra lucano, il suo insediamento nei 131 comuni e confermano il fallimento dei 5anni di governo del centro destra. L’unità d’intenti, il valore della squadra e la condivisione del progetto di rinascita della Basilicata sono la via per la vittoria. Da ora, avanti insieme; partendo proprio dal contrasto allo sciagurato disegno di smantellamento della organizzazione scolastica, su cui proprio le province, per prime, si sono mobilitate. Un’azione forte, sulla quale è impensabile che la Regione non converga. Se questo non dovesse accadere, sarebbe solo la conferma della conclamata indifferenza alle sorti del nostro territorio, che ha costituito la vera cifra dell’agire quotidiano del governo di centro destra. Ai neoeletti consiglieri provinciali l’augurio di buon lavoro.”

