Latronico: “Bonus gas, daremo a tutti quanto dovuto, confronto con associazioni”

Nei giorni scorsi avevamo ospitato le voci di talune associazioni che rilevavano problematiche circa la applicazione concreta del bonus gas come l’Adiconsum di Matera che segnalava la presenza di numerosi cittadini ancora esclusi dal beneficio (https://giornalemio.it/cronaca/adiconsum-matera-numerosi-cittadini-esclusi-dal-bonus-gas/) e l’ADOC Basilicata che nello stigmatizzare i toni trionfalistici a fronte di mancate risposte lamentate dai cittadini che avevano segnalato difficoltà, chiedeva l’apertura di un dialogo con la Regione (https://giornalemio.it/politica/le-domande-delladoc-basilicata-alla-regione-sul-bonus-gas/). E’ proprio a loro che sembra rivolta la nota che pubblichiamo a seguire dell’assessore Cosimo Latronico in cui si legge che “Convocheremo anche le associazioni dei consumatori per confrontarci con loro, dato che ho letto cose molto interessanti e condivisibili“.

“Stiamo lavorando con le società di vendita –afferma infatti l’assessore all’Ambiente ed energia della Regione Basilicata– per applicare al meglio e migliorare ulteriormente il disciplinare del bonus gas. A ogni modo, stiamo studiando il modo per dare a tutti quanto dovuto, sia nell’immediato che in fase di conguaglio, come già prevede l’ultima versione del disciplinare. È una norma che durerà 9 anni, almeno se il centrodestra resterà al governo della Regione, applicata per la prima volta e solo da pochi mesi: è dunque normale che ci siano casi singoli da risolvere, è fisiologico che ci siano aggiustamenti in corso d’opera e lavoriamo tutti i giorni con APIBAS per tale obiettivo. Convocheremo anche le associazioni dei consumatori per confrontarci con loro, dato che ho letto cose molto interessanti e condivisibili. Ma c’è un fatto incontrovertibile: abbiamo sostenuto centomila e più famiglie lucane in un momento di crisi senza precedenti. Un fatto che resterà nella storia della nostra regione, che durerà per i prossimi 9 anni e che insieme al bando per i non metanizzati costituisce un unicum europeo di cui andare fieri e che ormai nessuno più contesta, anzi è un modello virtuoso cui tutti vogliono accedere“.

Strategia nella transizione energetica, presenza del Gruppo Enel sul territorio lucano, investimenti sulla rete e sulle rinnovabili in corso sono stati tra i principali temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi in Regione tra l’Assessore Energia e Ambiente Cosimo Latronico e i responsabili istituzionali dell’area sud.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti legati ai processi autorizzativi per i quali l’Assessore ha espresso la disponibilità della Regione ad identificare soluzioni in grado di semplificare e ridurre le tempistiche.

Grande interesse riservato inoltre, nell’ambito del più ampio programma per l’elettrificazione dei consumi di famiglie e imprese, all’ulteriore sviluppo delle infrastrutture utili alla mobilità elettrica già presenti sul territorio regionale grazie ad Enel X Way.