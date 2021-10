Alla fine, chi più, chi meno si trastulla anche se ha preso una sonora scoppola alle recenti amministrative, rinviando tutto a un possibile ribaltone di consensi alle politiche, magari dopo le elezioni del capo dello Stato e la fine del governo Draghi all’insegna del ”tutti insieme incompatibilmente. Eppure ha votato a malapena il 50 per cento degli elettori. Nessuna analisi sui motivi del perche? e del per come? la gente decide di non andare a votare. Questione di credibilità , di incoerenza, di ipocrisia anche tra chi ha vinto. E questo non è qualunquismo ma fotografia di una realtà che mostra tutti i limiti di una ”democrazia” in crisi, compresi la fallimentare stagione dei sondaggi o degli exit poll. Il movimento astensionista si interroga e in maniera provocatoria commenta con un ” Ma credono ancora alla Befana?”

Elezioni amministrative 2021, affluenza in record negativo

Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 hanno segnato un record negativo nell’affluenza degli elettori.

Si è infatti recato alle urne il 54,70% degli aventi diritto al voto nella media nazionale (dati Ministero dell’Interno).

Ancora di più il cosiddetto partito dell’astensione assume i contorni di prima forza politica, non più relativa ma addirittura “assoluta”.

E la politica del “sistema” invece che fa? E le istituzioni? Ma si interrogano almeno sul perché di questa implacabile emorragia di consensi che la sta travolgendo? E su che cosa bisognerebbe fare per “tentare” di arginarla?

Ebbene, i nostri politici e rappresentanti istituzionali credono ancora nella befana.

Pensano che dipingere l’astensione elettorale come un rischio ed un pericolo per la democrazia possa fare abboccare i cittadini come allocchi ed invertire la tendenza.

Proprio alcuni giorni fa a Napoli, alimentando questo spauracchio, il Presidente della Camera Fico esordì in un’intervista con i giornalisti.

Quello stesso Fico che oggi, dimenticando in fretta e furia i rischi di una settimana fa che lo tormentavano, esulta a gran carica per la vittoria conquistata dalla lista di centrosinistra + movimento 5 stelle nonostante un’affluenza elettorale, alla chiusura delle urne, attestatasi nella città partenopea al 47%.

Scampato pericolo o befana miracolosa?

