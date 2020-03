“Un’iniziativa che guarda alla nostra comunità cercando di rappresentarne i bisogni; il convegno ‘Cultura, Economia e Sostenibilità’, in programma a Matera il 7 Marzo prossimo, organizzato da Socialisti, Verdi e Volt pensiamo si presenti come un momento di riflessione e dibattito che potrà favorire l’aggregazione ed il confronto fra quanti intendono contribuire alla promozione di una comunità inclusiva ed in grado di definire opportunità di sviluppo.

Per queste ragioni, dopo riunione dei soci del sodalizio ‘Tempo di Matera’, soggetto associativo che si pone come incubatore di idee e spazio del confronto civico, si comunica che saremo presenti ai lavori della giornata.”

E’ il laconico comunicato con cui questa nuova associazione (di cui si conosce poco se non che tra le sue file sembra militi anche l’ottima Patrizia Minardi) comunica sostanzialmente di voler condividere il percorso avviato dai tre soggetti promotori del convegno “Cultura, economia e sostenibilità” di questo fine settimana (https://giornalemio.it/politica/convegno-di-socialisti-verdi-e-volt-matera-su-cultura-economia-e-sostenibilita/).

Un nuovo soggetto che si va ad aggiungere alle tante aggregazioni che stanno fiorendo in queste settimane di frenesia partecipativa alla imminente campagna elettorale amministrativa. Una occupazione legittima di spazi e di sincera partecipazione democratica che ci si augura colmi al meglio la carenza dei soggetti costituzionalmente preposti allo scopo.