L’Associazione Schierarsi aderisce al presidio per la pace di Matera (1/5 novembre)

Con la sua prima uscita pubblica, la “Piazza di Matera”, ovvero l’articolazione locale dell’Associazione Schierarsi fondata da Alessandro Di Battista che si è presentata alla città poco più di una settimana fa (https://giornalemio.it/politica/di-battista-a-matera-per-presentare-lassociazione-schierarsi/), comunica di aderisce al Presidio permanente per la Pace che ci sarà tutte le sere (da domani sino al 5 novembre) nella Città dei Sassi (https://giornalemio.it/cronaca/pace-a-gaza-e-cisgiordania-a-matera-presidio-del-comitato/). Proseguimento della bella manifestazione spontanea che si è svolta domenica scorsa (https://giornalemio.it/cronaca/anche-da-matera-mobilitazione-per-lo-stop-a-genocidio-di-gaza/) per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il rilascio degli ostaggi, la Pace tra questi due popoli. La Piazza di Matera auspica la costituzione di un “Comitato per la pace nel materano” ed annuncia che in occasione della “manifestazione nazionale “Alberi per il Futuro”, prevista per il prossimo 21 Novembre”, provvederà alla “messa a dimora di alcune piante di ulivo, simbolo di Pace, in alcuni luoghi della città dei Sassi.” Si augura, inoltre, che “Matera, già Capitale Europea della Cultura, diventi anche Capitale del Mediterraneo per la Pace”. Ma ecco a seguire la nota integrale diffusa nell’occasione.

“Sono all’attenzione quotidiana, oramai da diverse settimane, le immagini crudeli di quello che sta avvenendo in Palestina, con i territori sottoposti a violenti bombardamenti e con migliaia di morti fra la popolazione civile. Di fronte a questa guerra in corso, di fronte a questa carneficina che assume sempre più i contorni della vendetta e non della ricerca di giustizia, non si può restare immobili e silenzi, ignorando le urla di dolore che ci arrivano, più forti che mai, dalla Palestina. Hamas ha compiuto atti terroristici ingiustificabili che, però, non possono diventare l’alibi per colpire, oggi più di ieri, la popolazione palestinese, da sempre dimenticata nelle sue sofferenze, trascurata dall’opinione pubblica mondiale, abbandonata da chi non si è imposto per il rispetto delle numerose e inapplicate risoluzioni ONU in difesa dei palestinesi. La Piazza di Matera dell’Associazione Schierarsi ha quindi convintamente deciso di aderire e sostenere il presidio permanente per la Pace, promosso dall’ANPI Matera, dal Collettivo Donne Matera e da Fridays For Future Matera, indetto dall’1 al 5 novembre dalle ore 19 alle 21, in piazza San Francesco d’Assisi. Ci aggiungiamo al coro di queste associazioni, per chiedere alle altre associazioni e realtà materane ed alla intera cittadinanza di aderire alla costruzione di un Comitato per la Pace nel Materano. Matera, già Capitale Europea della Cultura, diventi anche Capitale del Mediterraneo per la Pace: per questa ragione, avendo aderito, come Schierarsi Matera, alla manifestazione nazionale “Alberi per il Futuro”, prevista per il prossimo 21 Novembre, abbiamo deciso di contribuire all’evento nazionale attraverso la messa a dimora di alcune piante di ulivo, simbolo di Pace, in alcuni luoghi della città dei Sassi, sperando di lanciare un ulteriore messaggio di concordia fra i popoli, ricordando a tutti, però, che non può esserci Pace senza Giustizia.”