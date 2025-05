L’Associazione Ristoratori Matera annuncia ciclo di incontri con i candidati sindaci

L’Associazione Ristoratori Matera (A.R.M.), a seguito dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 30 aprile presso il ristorante Abbondanza Lucana, annuncia l’avvio di un ciclo di incontri pubblici con i candidati sindaci per la città di Matera, dedicati al confronto sui temi strategici legati al turismo.

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, sempre alle ore 11:00 presso l’Hotel del Campo di Matera:

• 5 maggio: Incontro con Cifarelli

• 9 maggio: Incontro con Nicoletti

• 12 maggio: Incontro con Santochirico

• 14 maggio: Incontro con Prisco

• 19 maggio: Incontro con Bennardi

Durante questi appuntamenti, l’A.R.M. sottoporrà ai candidati un articolato documento di proposte e priorità, frutto di un confronto interno con gli operatori del settore. I principali temi che saranno discussi includono:

• Prospettive di sviluppo turistico a breve, medio e lungo termine per Matera

• Necessità di una figura di coordinamento come il *DESTINATION Manager

• Revisione partecipata del bando comunale sul turismo

• Miglioramento dell’accoglienza e dei servizi SOPRATTUTTO nei periodi di alta affluenza

• Coinvolgimento strutturato degli stakeholder locali

• Strategie di destagionalizzazione e revisione delle ZTL invernali

• Promozione di Matera attraverso reti e partnership

• Strumenti per misurare l’impatto del turismo e l’efficacia delle politiche

L’Associazione invita operatori, cittadini e stampa a partecipare numerosi agli incontri.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.