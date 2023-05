L’associazione l’Ultima Luna incontra i candidati sindaco di Scanzano Jonico

In vista delle imminenti elezioni amministrative l’associazione “L’Ultima Luna” ha chiesto di incontrare tutti i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Scanzano Jonico dove ha una sede territoriale che opera da circa sei anni. Un dialogo pubblico con i cittadini, i soci e con tutte le associazioni presenti sul territorio invitate a partecipare. Consisterà in questo l’incontro in programma per il pomeriggio di lunedì 8 maggio – ore 17,30 – presso il Ristorante “La Lampara Jonica” in Piazza Giordano Bruno, 7. “Sarà un’importante occasione per presentare le istanze e proposte dei nostri associati a chi governerà la cittadina Jonica nei prossimi anni e, allo stesso tempo, ascoltare quali sono le linee di azione dei loro programmi che più direttamente impattano sul settore che ci vede impegnati” dichiara Bruno Laurita neo Presidente dell’associazione di promozione sociale L’Ultima Luna aggiungendo che “Al momento tutti i candidati hanno confermato la loro partecipazione ciò ci rende pacatamente ottimisti anche su eventuali futuri momenti di confronto. Domande su varie tematiche riguardanti la disabilità, dall’abitare alla cultura, dal tempo libero al lavoro, dall’accessibilità all’educazione e l’invito, ai candidati a sindaco, a sottoscrivere il manifesto “Basilicata Zero Barriere” documento sintetico del progetto omonimo che prevede l’abbattimento di tutte le barriere fisiche e mentali che l’associazione L’Ultima Luna porta avanti dal 2017 anno della sua fondazione. Sottoscrivendo il “Manifesto” ogni candidato si impegnerà a promuovere i diritti delle persone fragili o con disabilità e a farne evolvere la cultura, attraverso il personale impegno.” “A questo incontro-dibattito ci auguriamo, segua una stretta collaborazione tra il nuovo Sindaco e le associazioni di Scanzano per lavorare insieme in un settore nel quale c’è sempre più bisogno dell’impegno costante e professionale di tutti. Nessuno escluso”. E’ l’auspicio di Rosa Dinnella referente dell’associazione per la sede di Scanzano Jonico.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.