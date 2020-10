L’Associazione Infrastrutture, Servizi e Mobilità nel Materano, con la nota che pubblichiamo a seguire, dissente dagli impegni assunti dall’Assessore Donatella Merra in riferimento alla conferenza del 1 ottobre 2020 presso il Mulino Alvino di Matera. Ecco il testo:

“L’Associazione si dissocia dalle dichiarazioni dell’Assessore Merra in riferimento al raddoppio della Strada Statale 7 Ferrandina-Matera e delle navette di avvicinamento da e per Matera-APT di Bari Palese e Matera- Ferrovia FS di Ferrandina

In merito alle dichiarazioni dell’Assessore Donatella Merra, si evince quanto segue:

AUTOSTRADA MATERA – GIOIA DEL COLLE

Merra dichiara: Mancano 210 Milioni di Euro per terminare il tratto autostradale Matera-Gioia del Colle

L’Assocciazione risponde: occorrono precisazioni e delucidazioni dettagliate nel merito, infatti

Il tratto autostradale Matera-Gioia del Colle individuato con la scheda ANAS Pz138 (inserita del piano triennale dei lavori pubblici, già progettata dall’ANAS), ha inizio a Gioia del Colle in corrispondenza dell’autostrada A14 e si sviluppa dall’attuale Strada Provinciale SP135 ex SS171 per Gioia del Colle-Santeramo interessando le Regioni di Basilicata e Puglia arrivando con strada di tipo C1 (strada con una corsia per senso di marcia) di circa 25 KM dalla zona Jesce fino alla Strada Statale 99 Matera-Bari, di cui 8 Km in Basilicata. Il costo complessivo di quest’opera è di circa 129 di Milioni di Euro non ancora finanziati e quindi in attesa di copertura.

BY PASS MATERA – SVINCOLO TRE CONFINI

Merra dichiara: Mancano circa 130 Milioni di Euro per il By Pass a 4 corsie della Matera-Ferrandina

L’Assocciazione risponde: occorrono precisazioni e delucidazioni dettagliate nel merito, infatti

Il tratto, chiamato By Pass di Matera individuato con la scheda ANAS Pz139, di maggior interesse del materano, parte da Serra Paducci (nei pressi dell’inizio delle 4 corsie della SS99 Matera-Altamura) fino al ex Strada Statale 380 nel comune di Miglionico (in corrispondenza dello svincolo per Montescaglioso della Strada Provinciale SP3 Matera-Metaponto) per uno sviluppo pari a circa 14 KM di categoria B (strada a 4 corsie, con due corsie per senso di marcia). Il costo dell’intervento è di 69,5 Milioni di Euro stanziato attraverso il finanziamento con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) N.62/2011, inserito nel Piano per il SUD che ammonta a 2,5 Milioni di Euro a cui si è aggiunto un ulteriore imposto di 67 Milioni di Euro, attraverso l’FCS (fondo di coesione Sociale) 2014-2020. La consegna del progetto in oggetto è prevista per ottobre 2020 con successiva cantabilità.

SVINCOLO TRE CONFINI – BASENTANA 407

Il secondo tratto della SS7 Matera-Ferrandina è ancora bloccato in fase progettuale poiché si attendono i risultati delle analisi geo-statiche di compentenza del Dipartimento e Assessorato alle Infrastrutture della Regione Basilicata, che non ha ancora adempiuto alla consegna delle stesse per portare a termine la progettazione.

NAVETTE DI AVVICINAMENTO MATERA – APT DI BARI PALESE

Merra dichiara: abbiamo, ergo, la Regione Basilicata, firmato il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) legato alla candidatura di Matera 2019 per le sette coppie di navette di avvicinamento da e per Matera-Aeroporto di Bari Palese aggiungendo altre tre coppie random delle stesse navette.

L’Associazione Risponde: non è la Regione Basilicata che ha firmato il contratto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) per Matera, ma bensì il Comune di Matera con INVITALIA. l’Associazione ribadisce che tali navette sono a tutt’oggi ancora non attive per ingiustificati motivi cui si richiede una chiarificazione immediata tra gli enti interessati, la cui diatriba permane dal 1 luglio 2020, nonostante l’apertura dell’Aeroporto di Bari Palese dei voli Nazionali ed Internazionali, generando gravi danni all’economia turistica di Matera e della Provincia tutta. Invece, in merito alle tre navette storiche finanziate dalla Regione Basilicata, si sono perse le tracce, e non sono finanziate dal 2016. Le uniche due navette Matera-Aeroporto di Bari, sono offerte gratuitamente dal Co.Tr.a.P (Consorzio di Trasporto della Puglia) della Regione Puglia.

Merra dichiara: nel nuovo piano del TPL (Trasporto Pubblico Locale), alla chiusura della procedura di gara, ci saranno 11 navette e devono essere strutturate, ovvero permanenti.

L’Associazione Risponde: in base alla delibera N. 122/2020 del Consiglio Regionale, si parla di 8 coppie strutturate e non 11 come asserito nelle dichiarazioni dall’Assessore Merra, omettendo la data in cui saranno indetti i Bandi di Bacino Provinciali ed extra regionali, che presumibilmente da sue precedenti dichiarazioni, saranno pubblicati ad ottobre 2021. In definitiva la città di Matera è praticamente isolata fino alla pubblicazione del bando ed alla successiva attivazione dei servizi relativi, non solo dai collegamenti Aeroportuali, ma anche da quelli Ferroviari, vista anche l’assenza delle navette di avvicinamento Matera – FS di Ferrandina.

L’Associazione ha inviato tramite lettere aperte a mezzo Mail-PEC, sia al Presidente di Giunta e del Consiglio Regionale, che all’Assessore Merra, le richiesta di chiarimenti e solleciti in merito a tutte ed altre istanze, che ad oggi, non hanno avuto nessuna risposta e riscontro.

A soli due giorni dal ballottaggio tra i due candidati Sindaci in competizioni per la carica di Sindaco di Matera, ci sembrano pretestuose le dichiarazioni rilasciate dall’Assessore Merra di cui sopra, che hanno il sapore di solite promesse elettorali.

L’Associazione comunque non desiste dall’azione di controllo sulle istanze e sulle dichiarazioni istituzionali fino ad oggi effettuate e prossime future.