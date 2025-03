L’assist di Lacorazza per la candidatura di Roberto Cifarelli

A fronte di un PD locale ancora incerto sulle scelte da compiere e per nulla compatto sulla autocandidatura del consigliere regionale Roberto Cifarelli a Sindaco di Matera. Nel mentre si stanno consumando gli ultimi giri di tavolo con i potenziali partner di un centro sinistra ancora non definito in un perimetro certo. Ecco irrompere sul campo l’assist del Capogruppo regionale del PD, Piero Lacorazza, per il suo collega di aula con un netto invito al proprio partito di compattarsi intorno a questa disponibilità e sostenerla. Questa la nota: “Roberto Cifarelli, tra più autorevoli dirigenti e rappresentanti istituzionali del Pd, ha dato la sua disponibilità alla candidatura a sindaco di Matera.

Questa disponibilità è un fatto politico dal quale non si può prescindere. Si vada, con sincerità e determinazione, fino in fondo senza giochetti; tutti, se ne hanno, scoprano le carte perché non c’è più tempo.

Il PD non solo deve avanzare formalmente la candidatura di Cifarelli ma anche difenderla, guidando con saggezza, rispetto ed equilibrio le relazioni per costruire un’alleanza larga e plurale a sostegno di un progetto credibile per il governo della Città.

A Matera già alle elezioni regionali dello scorso anno l’alleanza a sostegno di Bardi ha perso ed oggi la crepa continua ad allargarsi con un governo regionale inadeguato che, non dobbiamo dimenticarlo, si regge su partiti che a Roma rappresentano una radicale opposizione alla Meloni.

C’è uno grande spazio politico ed elettorale.

A Matera soffia ancor di più il vento: il Manifesto di Ventotene è nella sua storia “resistente” e “capitale”.

E questo vento andrebbe raccolto mettendo la vela nel mare regolato, ordinato ed aperto delle primarie; e se sulle primarie soffia la meglio gioventù perché non procedere?

Non è il tempo di retrobottega.

Non è il tempo di un film già visto.

Non è il tempo di chi pensa di giocarsi altre partite.

Non è il tempo della pantomima già vissuta alle elezioni regionali in cui per mesi ci si è inchiodati tra sbagliata gestione e veti.

E questo vale in particolare per il Pd che non riunisce la sua direzione regionale da settimane nonostante fosse stata annunciata proprio a seguito della autosospensione e del rientro di Cifarelli.

Ancora rimbombano le motivazioni di quel gesto che credo non possano sciogliersi, in ogni caso, come neve al sole.

Ancora si tende, in questi giorni, a far prevalere il gioco interno nel tentativo di tutelare nicchie e caminetti che riscaldino la conservazione.

Dopo che si stanno consumando passaggi delicati ne risulterebbe quasi inutile la convocazione della direzione regionale, rendendo evidente il tentativo di incrociare la vicenda delle elezioni di Matera con un stabilizzazione degli equilibri interni al Pd.

Questo approccio non è andato bene alle elezione politiche del 2022 e ancora peggio alle elezioni regionali del 2024 e sempre nel 2024 alle elezioni amministrative di Potenza il Pd è scomparso dalla scheda elettorale.

A Matera si è già consumato lo stesso errore e, al netto dell’esito delle elezioni che possiamo e dobbiamo vincere, la crisi del Pd necessita di una profonda e radicale discussione. C’è una inerzia conservatrice i cui nodi prima o poi verrano al pettine. Anzi, sono già al pettine!

Non pronuncio parole più nette perché sento la responsabilità di una fase delicata ma allo stesso modo è chiaro a tutte e tutti che siamo più o meno al modo in cui si sono gestite le elezioni regionali.

Non è fatto solo interno. È necessario assumere la consapevolezza che solo la ricerca di un nuovo e più avanzato equilibrio, anche a servizio di un’alleanza larga e plurale, può costruire la base per un’alternativa credibile al centrodestra che peraltro, lo ricordo, senza Azione ed Italia Viva non è maggioranza in regione.

Per questo il Pd raccolga ufficialmente la disponibilità di Roberto Cifarelli e provi a costruire insieme a lui un’allenza per vincere, anche attraverso primarie che non regolino i conti interni ma che parlino alla Città.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.