L’assessore Pettorruso di Lavello non è più del M5S

Il M5s Basilicata -con la nota che pubblichiamo a seguire- prende le distanze dall’accostamento del proprio simbolo al neo assessore Pettorruso di Lavello, salito agli onori della cronaca locale per dei post che qualcuno ha ingrandito e fatto girare per la cittadina riprodotti su un camion-vela, come potete leggere in questo articolo de “Il Quotidiano-L’Altra voce“. Post e commenti che l’interessato postava tempo addietro per attaccare Fratelli d’Italia. E che ora gli vengono ricordati (sembra ad opera di un militante grillino) nel momento in cui lo stesso -folgorato sulla via di Damasco- è transitato nella giunta comunale del neo sindaco Pasquale Carnevale in cui siedono anche assessori meloniani.

“M5s Basilicata prende le distanze dall’utilizzo improprio del simbolo” “A seguito della lettura di articoli pubblicati su alcune testate giornalistiche recanti l’immagine di una vela che associa l’attuale assessore di Lavello Antonio Raffaele Pettorruso al simbolo del M5s, teniamo a ribadire un fatto: l’avv. Pettorruso non è attualmente riconducibile al M5s, essendosi, tra le altre cose, candidato all’interno di una lista di centrodestra in contrapposizione alla lista del campo progressista, formalmente e intensamente sostenuto dal M5s.

Pertanto prendiamo le distanze da qualsiasi azione e parola intrapresa e pronunciata dall’assessore Pettorruso, ormai distante dalla comunità del M5s, così come dalla vela che sta circolando entro il comune di Lavello che associa l’immagine del sopracitato assessore al simbolo del M5s. Ci riserviamo di agire legalmente per diffidare chiunque utilizzi impropriamente e arbitrariamente il simbolo del M5s.” Coordinamento M5S Basilicata (Arnaldo Lomuti, Alessia Araneo, Viviana Verri)