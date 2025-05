“L’ASM di Matera non può essere il terminale dei debiti sanitari delle altre aziende”

“La Azienda Sanitaria di Matera non può diventare il luogo dove l’ASP e il San Carlo di Potenza scaricano le loro inefficienze e i loro debiti. È inaccettabile che una realtà già messa a dura prova debba farsi carico di problemi strutturali generati altrove. Parliamo di dati ufficiali, che impongono risposte immediate e l’assunzione di responsabilità ben precise.” E’ quanto scrive il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli – Presidente della Seconda Commissione Consiliare Regionale e candidato sindaco di Matera- in una nota che così prosegue: “Responsabilità che ricadono sulla giunta regionale, sul Presidente Bardi e sull’assessore alla Sanità, Cosimo Latronico, che – nella sua costante presenza presso l’ospedale di Matera – ha trasformato quella che dovrebbe essere una struttura pubblica al servizio dei cittadini in una vera e propria sezione di Fratelli d’Italia. Esercitando potere in modo improprio, si sta piegando la sanità pubblica a logiche politiche e di consenso. Nel frattempo, ai cittadini vengono lasciate soltanto le lunghe code d’attesa e servizi sanitari sempre più in affanno. La sanità in provincia di Matera, ma soprattutto l’ospedale Madonna delle Grazie della città-capoluogo, è in modo del tutto assurdo ostaggio di una gestione politica regionale che va profondamente rivista. È il momento di dire basta. Matera merita rispetto, investimenti e una sanità all’altezza dei suoi cittadini.”

