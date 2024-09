Lascia Gaudiano. Ruggieri in giunta. E ora si attende Salvatore

Giunta Bennardi, siamo al quarto o al quinto rimpasto (a seconda di come la si vede o la si legge) verso il completamento. L’attuale esecutivo, che ha visto nei giorni scorsi l’ingresso degli assessori Giuseppe Falcone ai Lavori Pubblici e Marina Bianchi alla mobilità sostenibile, polizia locale e innovazione, conta attualmente su otto assessori. Ne manca uno e questo, per logica e impegni politici, dovrebbe essere l’ex presidente del consiglio Francesco Salvatore (m5s) che ha lasciato l’incarico a Maria Cristina Visaggi (Campo democratico). Dovrebbe ricevere deleghe importanti, tra quelle che detiene il sindaco, come Turismo o Casa delle tecnologie. Quando? Prossimamente, anche perchè manca un anno – ufficialmente- alla scadenza della consiliatura fissata a ottobre 2025. Ma con possibilità di proroga e di andare al voto a primavera 2026. Nel frattempo l’attuale esecutivo ha registrato l’avvicendamento tra l’assessora alle Attività Produttive Lucia Gaudiano con Maria Angela Ruggieri, in quota psi, che gestirà deleghe che vanno dai rioni Sassi alla Scuola oltre che politiche della scuola e attività produttive. A entrambe gli auguri di buon lavoro



LA NOTA DEL COMUNE

In seguito alle dimissioni dell’assessore Lucia Gaudiano, per ragioni strettamente personali, il sindaco Domenico Bennardi ha firmato oggi il decreto di nomina di Maria Angela Ruggieri. A quest’ultima in quota Psi andranno le deleghe alle Attività produttive, Scuola, Sassi, Politiche a sostegno del lavoro, del commercio, dell’agroalimentare, dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’industria, dell’autoimprenditorialità; Politiche a sostegno del pane di Matera, dell’enologia materana e dell’olio di Matera; Sportello unico delle attività produttive; Politiche della scuola, dell’alternanza scuola-lavoro. Trentasette anni, Ruggieri si occupa di servizi al cliente per un’azienda del settore telecomunicazioni, risoluzione di contenziosi e revisione contrattualistica. Per esigenze professionali ha sviluppato capacità di ascolto e mediazione. Nel suo curriculum emerge la vocazione all’ascolto, per individuare più facilmente soluzioni e offrire contributi utili alla risoluzione di criticità.



Bennardi dà il benvenuto e augura buon lavoro al nuovo assessore, ringraziando Lucia Gaudiano, “per efficienza tecnica e amministrativa -rimarca il primo cittadino- per l’impegno profuso con il Regolamento per l’arredo urbano, con il Piano del commercio, con l’Osservatorio dei Sassi; il progetto Matera città del Pane, le Comunità patrimoniali e il vincolo territoriale. Tutti progetti -conclude Bennardi- che auspico porti avanti il nuovo assessore ai Sassi, insieme a tutta la Giunta comunale, con il medesimo impegno e responsabilità”.