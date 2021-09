Dopo le dimissioni dell’assessore alla mobilità, Raffaele Tantone (Psi) che ha smosso e non poco le acque nella maggioranza al Comune guidata dal sindaco di Matera Domenico Bennardi (M5S) ecco arrivare anche quelle dell’assessora all’Ambiente e alla Sostenibilità Lucia Summa che, nella lettera di dimissioni, spiega perchè non è il caso di continuare in un impegno diventato gravoso sotto tutti i punti di vista. L’assessora ci ha messo competenze, tenacia, dedizione, ascolto e tanta pazienza, tirando fuori dai cassetti – come si suol dire – progetti impolverati, dimenticati, seguendoli passo passo fino a concretizzarli. Ma le condizioni per andare avanti vengono meno e allora è il momento delle scelte responsabili, facendo un asso indietro per sè stessa, l’Amministrazione, i cittadini che attendono risposte. E Lucia Summa, che non ha mai perso sorriso e ottimismo anche nei momenti difficili quando si è trovata da sola o quasi a portare avanti tante incombenze, ha fatto come ”Cincinnato” (ripassate la storia, se non ricordate) ritornando da dove era venuta. Un gesto il suo che va apprezzato e che può contribuire a rimettere in sesto la nave guidata da Domenico Bennardi, chiamato a fare scelte autonome e a riprendere la rotta del rilancio della coalizione (se si verificheranno le condizioni) e della programmazione concreta per dare risposte ai problemi della città. Le dimissioni di un secondo assessore conferma la necessità di ristabilire equilibri tirando le conclusioni del caso. C’è da fare un tagliando, a un anno o quasi dall’insediamento, e questo significa che occorrono verifiche e scelte adeguate, responsabili e,possibilmente, durature per non finire periodicamente sulla ‘graticola’ del muro contro muro e del punto su punto. Come accaduto in altre stagioni della politica. Confronto a bocce ferme e soluzioni, se possibile, in tempi contenuti. Altrimenti… Cincinnato insegna. Ma dubitiamo che accada.Non si molla dopo un anno di mandato, con tante cose avviate e con risultati e aspettative diverse. E’ l’ora della concretezza, delle scelte e di qualche ”mea culpa”.



LE DIMISSIONI DELL’ASSESSORA LUCIA SUMMA

Matera, 15 settembre 2021

Gentilissimi/e,

mi trovo a rassegnare le dimissioni dall’incarico di Assessore all’Ambiente e alla Sostenibilità.

Sono giunta a questa conclusione dopo una meditata riflessione. Ho accettato l’incarico di grande responsabilità con la consapevolezza che lo stesso avrebbe richiesto una dedizione costante.

In quest’ anno, in aspettativa dal lavoro, ho dedicato tutto il tempo all’assessorato, con passione, trasparenza e disponibilità, con l’unico fine di operare per il benessere della nostra comunità.

Negli ultimi mesi si sono determinate condizioni personali che non mi consentono più di rendere tale servizio con l’impegno e l’abnegazione richiesti nei settori di intervento dell’assessorato (rifiuti, cimiteri, verde pubblico, bagni e benessere animale).

L’assessorato da me guidato, nonostante le difficoltà esistenti, ha avviato e compiuto molti processi per risolvere in maniera strutturata le tante criticità che affliggevano il settore, dall’avvio della raccolta differenziata alla programmazione pluriennale della gestione del verde passando per l’approvazione del regolamento e piano del verde allineandoci così con la normativa nazionale, approvazione del progetto di fattibilità del Centro di Raccolta Rifiuti di Matera Nord, ecostation per il riciclo di vari materiali, linee guida per il canile approntate con il servizio veterinario e i diversi progetti di riqualificazione del verde urbano, solo per indicarne alcuni.

Con la serenità di aver lasciato una situazione più praticabile rispetto a quella presente al mioinsediamento, ringrazio il gruppo dei socialisti e dei verdi per avermi indicato e per la fiducia riposta nella mia persona.



Ringrazio la Giunta, Sindaco e Assessori, alla quale auguro di proseguire al meglio i lavori, il Consiglio Comunale per il percorso condiviso, la Presidentessa della Commissione Ambiente per il proficuo lavoro svolto, i Consiglieri di maggioranza per avermi supportato e posto suggerimenti e i Consiglieri di minoranza per il confronto leale e nel merito.

Un sentito ringraziamento è doveroso ai dipendenti e ai vari dirigenti dell’area Ambiente e Sostenibilità del Comune, ai funzionari e dirigenti degli uffici regionali ed enti pubblici che non mi hanno fatto mai mancare la loro collaborazione.

Dott.ssa Maria Lucia Summa