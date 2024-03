Lasala : Regionali senza politica…Dimenticato Achille Spada

L’immobiliarista materano Franco Lasala, democristiano doc, è un fiume in piena, quando parla di occasione persa nella scelta delle candidature a presidente, per il consiglio regionale, senza che si sia pensato ad Achille Spada.” Mi dispiace dell’incidente accaduto a Piero Marrese (candidato della coalizione progressista) e gli auguro pronta guarigione! – commenta Lasala.Ma, da buon democristiano ho fatto una riflessione a 360°! I ds(vecchia distinzione) sono un’armata brancaleone e con l’alleanza dei 5Stelle ancora peggio!. Non ci sono sezioni, non c’è nessun dibattito, non vi è nessuna leadership! Si tira a campare E vengo al candidato Governatore: nessuno si è sprecato per il buon Achille Spada! Lo faccio io che lo conosco da 40 anni!Esperienza: da consigliere comunale Dc a segretario cittadino del Partito Popolare, fino ad essere stato eletto nelle passate legislature Consigliere regionale. Persona perbene, onesto, intelligente, capace di aggregare e non di spaccare!Papà originario di Montalbano Jonico, mamma di Miglionico, Achille nato a Matera. Le 3 M sono vincenti!”. E conclude con il rammarico che nessuno, almeno ufficialmente, nel Pd abbia chiesto di indire le primarie. Occasione persa. Ma il Partito democratico, ricordiamo, a Lasala, è nato da una fusione a freddo (di vertice) tra Margherita e Pd-Ds, che ha scontentato tutti dopo l’entusiasmo iniziale, perdendo via via consensi e credibilità. Se fosse rimasta la federazione dell’Ulivo, con identità precise, le cose sarebbero andate diversamente, anche nella gestione degli enti locali.



E Lasala batte la grancassa della manutenzione delle strade, della segnaletica e dei tempi dei cantieri, questioni che non riguardano solo l’assessorato ai lavori pubblici.” Siamo a ridosso delle Festività Pasquali ed all’inizio della stagione turistica- aggiunge Lasala- I cittadini pendolari e non..oltre ai disagi da dove prendere l’autobus, si aggiunge il ”lassismo” da parte di questa Amministrazione , incapace di adoperarsi per la manutenzione viaria cittadina!”. Ed ecco l’elenco delle opere pubbliche: Rondò di Viale Aldo Moro-Via F.lli Rosselli (3 mesi non sono bastati) per conterminare la segnaletica orizzontale, Transenna in Viale Nazioni Unite per buca! che è lì da oltre un mese, segnaletica orizzontale sbiadita in gran parte della la città (solo in centro sono visibili le strisce pedonali), presenza di buche su diverse arterie cittadine da nord. ” E’ tanto difficile -chiede- adoperarsi per la manutenzione ordinaria? Non ci sono .2 addetti al “rattoppo” delle buche ? E se non ci sono, fate una convenzione con le ditte specializzate per tutto l’anno 365 .Ricordo – conclude che chi Amministra deve farlo e come un buon padre di famiglia! Anche perchè le indennità assessorili sono ben retribuite. Datevi una mossa!”