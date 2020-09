Lo conosciamo dalla Prima Repubblica e lui, Franco Lasala, avrebbe voluto eccome cimentarsi nella campagna elettorale per le comunali del 20 e 21 settembre, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma. Ma problemi famigliari lo hanno costretto a desistere, a malincuore. La politica, dai tempi dello scudocrociato, lo ha sempre entusiasmato tra alti e bassi. Ma è persona coscienziosa e quando si impegna da qualche parte intende dare il massimo . Ed è per questo che ha scelto fino in fondo di essere onesto con sè stesso e con quanti hanno riposto fiducia nei suoi confronti. Sarà per un’altra volta… “Sono candidato per la Lista Matera Futura – scrive in un breve post Franco Lasala-in appoggio al candidato sindaco Giovanni Schiuma. A causa di problemi famigliari dichiaro di ritirarmi dalla partecipazione alla campagna elettorale in atto per la elezione del nuovo consiglio comunale di Matera. Per questa ragione invito i miei concittadini e amici a non votarmi il prossimo 20 e 21 settembre”.