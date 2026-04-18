Largo ai giovani…con Giulio Traietta sindaci e consiglieri Anci di Basilicata

Nella capitale dell’ex Regno delle Due Sicilie, Napoli, per una foto di gruppo con il presidente regionale Gerardo Larocca in occasione dell’assemblea nazionale dell’Anci per un confronto con altri coetanei alle prese nei piccoli e grandi Comuni con i problemi di ieri, aggravati dalla crisi di oggi. E Giulio Traietta, sindaco di Miglionico, e presidente Anci giovani Basilicata, vive tutti i giorni i problemi quotidiani del taglio di risorse, della carenza di organici, di servizi importanti per bambini, fasce deboli, anziani che non possono essere ignorati e di una emigrazione (soprattutto giovanile) al Sud come al Nord che sta mettendo in pericolo il futuro della Basilicata e del BelPaese. Servono idee nuove e volontà di guardare seriamente ai bisogni del territorio. Lo strabismo del governo centrale, allineato e coperto, sulle esigenze guerrafondaie di Usa e Israele e con in conflitti ( dall’Ucraina a Gaza al Libano all’Ucraina) che hanno alimentato la crisi economica. Prima la pace. I giovani ci sono. E tocca a loro, con quanti hanno a cuore la Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, negli 80 anni dalla sua introduzione, far sentire la propria voce.



ANCI Giovani Basilicata all’Assemblea Nazionale di Napoli: costruire relazioni per rafforzare i territori

Una delegazione di giovani amministratori lucani di ANCI Giovani Basilicata ha preso parte all’Assemblea Nazionale tenutasi a Napoli, un appuntamento di grande rilevanza per il confronto e la crescita della nuova classe dirigente del futuro.

La partecipazione a momenti come questo rappresenta un’occasione fondamentale non solo per approfondire temi amministrativi e istituzionali, ma soprattutto per costruire e rafforzare relazioni tra amministratori provenienti da tutta Italia. È proprio attraverso il dialogo, lo scambio di esperienze e la condivisione di buone pratiche che si pongono le basi per politiche locali più efficaci e innovative. A Napoli, l’ANCI Giovani Basilicata , in particolare ha portato l’esperienza dei progetti sulle politiche giovanili portati all’attenzione della politica regionale.



In un contesto in continua evoluzione, il ruolo dei giovani amministratori si conferma sempre più centrale: sono le nuove idee dei giovani per possono costruire politiche pubbliche innovative per affrontare tutte le grandi sfide del domani.

“Le amministratrici e gli amministratori lucani under 35 ” – dichiara il coordinatore ANCI Giovani Basilicata Giulio Traietta – hanno profonda consapevolezza dei problemi della Basilicata e grande capacità di giudizio su come affrontarli; loro sono la nuova classe dirigente e sicuramente tra di loro ci sono futuri sindaci e/o consiglieri regionali, e spero anche futuri parlamentari”. In Basilicata abbiamo bisogno di un cambio generazionale strutturale per un approccio innovativo ai problemi lucani. La famiglia ANCI – conclude il coordinatore- prova a dare a tutti i giovani amministratori gli strumenti per amministrare al meglio le comunità, facendo comunità, oltre ogni giusta appartenenza partitica

Potenza,18 aprile 2026

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