Largo ai giovani ”Azzurri” alle Comunali di Matera

Avvicinare e coinvolgere i giovani alla politica. Una esigenza e una scommessa legata alla volontà di impegnarsi e alle opportunità che partiti e movimenti possono dare a quanti vogliono provarci e mettersi alla prova. I giovani di Forza Italia di Basilicata lo faranno con un proprio rappresentante, come riporta il comunicato, nelle elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Matera e nella lista di partito. Auguri e …largo ai giovani.



IL COMUNICATO STAMPA

Forza Italia Giovani Basilicata protagonista a Matera

Ieri 22 marzo si è tenuto a Matera, presso la struttura “Alvino relais – Mulino contemporaneo”, l’importante evento ” Stati Generali del Mezzogiorno”, ” Le Radici del Sud”, promosso dal “Dipartimento Sud” di Forza Italia.

È stata un’importante occasione di confronto che ha visto la partecipazione dei vertici nazionali di partito, dei ministri, dei sottosegretari, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, dei dirigenti regionali e locali, oltre che del candidato della coalizione di centrodestra di Matera, Antonio Nicoletti.

Durante l’incontro si è discusso del ruolo strategico che Matera può e deve ricoprire, grazie alla sua posizione geografica e alla sua storia, non solo all’interno del Mezzogiorno ma anche nel bacino mediterraneo, ponendosi come un crocevia di sviluppo culturale, economico e politico a livello internazionale.

Forza Italia Giovani Basilicata sostiene con convinzione la lista di Forza Italia alle imminenti elezioni amministrative che si terranno i prossimi 25-26 maggio 2025, a supporto del candidato sindaco Antonio Nicoletti, esprimendo con orgoglio e immenso piacere anche una nostra candidatura, espressione del movimento giovanile, rappresentata da Alessandro Lascaro. Siamo certi che la sua determinazione, il suo entusiasmo e le sue competenze potranno rappresentare un valore aggiunto per tutta la comunità materana.

Durante l’evento, ha preso parola anche il Coordinatore Regionale di FIG Basilicata Simone Pierro, il quale ha illustrato le iniziative portate avanti in questi anni e ha posto l’accento sulle opportunità che i giovani possono cogliere sul proprio territorio per aiutare concretamente le proprie comunità e per contrastare il fenomeno dello spopolamento .

Matera guarda al futuro con ambizione e determinazione, pronta a consolidare il proprio ruolo di protagonista nell’intera area del Sud e nel panorama mediterraneo