L’area c’è per gli alloggi Ater. Che cosa e chi si aspetta per la convenzione?

Mica facile passare dalle buone intenzioni ai fatti quando si tratta di attivare procedure, sottoscrivere atti e contratti, per l’avvio di lavori, consegna di immobili, gestione e via elencando. Nel 90 per cento dei casi viene fuori un impedimento che rallenta o ostacola il da farsi e allora si bussa, con una interrogazione, come ha fatto il gruppo consiliare misto di Campo Democratico al Comune di Matera, per chiedere cosa impedisce la sottoscrizione di un atto con l’Ater perché possa realizzare 27 alloggi in contrada San Francesco. E del resto il tempo è passato- osserva Campo democratico- e l’emergenza alloggi per le fasce sociali deboli si aggrava. Serve uno scossone, una svolta, anche per risolvere tutta una serie di questioni che riguarda i rapporti tra Comune e Ater, che lo scorso anno hanno riguardato gli interventi di manutenzione delle aree verdi, la concessione temporanea di aree per ospitare in via Don Sturzo ( situazione davvero precaria) il luna park per la festa del 2 luglio e la stazione dei bus nella stessa strada. I locali della biglietteria e dei servizi , ricordiamo, sono ancora chiusi nonostante gli annunci fatti periodicamente dall’Amministrazione comunale, e a vari livelli. Progetto realizzato da Invitalia, con l’impresa esecutrice, su un’area dell’Ater…Questione che si sarebbe risolta lo scorso anno. E invece. Non si è mosso nulla. Arriva una interrogazione da parte dei consiglieri Michele Paterino, Maria Cristina Visaggi e Francesco Di Lecce? La stagione turistica riprende e i viaggiatori sono esposti a ‘cera e sole’ e sotto l’acqua…



C O M U N E D I M A T E R A

Gruppo Consiliare misto “Campo Democratico”

INTERROGAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ( case popolari ) in località San Francesco. Assegnazione aree all’ATER.

I sottoscritti consiglieri comunali

PREMESSO che tra le priorità programmatiche indicate dal gruppo consiliare “Campo Democratico” rientra sicuramente quello di aumentare l’offerta complessiva di alloggi popolari, in particolare in questo periodo di maggiore difficoltà economica per le famiglie con reddito medio-basso presenti nella nostra città che conseguentemente non hanno capacità di risparmio né di accesso al credito per l’acquisto della prima casa, né possono permettersi di affittare una abitazione a prezzi sostenibili;

CONSIDERATO che il gruppo consiliare di “Campo Democratico” in data 21 giugno 2022 presentava una puntuale interrogazione consiliare con la quale si chiedeva alla amministrazione di conoscere : le cause dei ritardi nella assegnazione all’ATER delle aree di proprietà comunale in località San Francesco per la realizzazione di 27 alloggi, con risorse ATER già disponibili per un ammontare di euro 2.850.499,00; quali provvedimenti si intendono adottare per accelerare l’assegnazione delle citate aree nella disponibilità del comune dal 2018; di valutare di riservare parte delle aree residue disponibili (mq. 5110) per la realizzazione di numero congruo di alloggi parcheggi comunali per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa;

PRESO ATTO che il consiglio comunale con delibera numero 59/2022 del 4 novembre 2022 approvata con 19 voti favorevoli della maggioranza e un astenuto (Alba) ha assegnato all’ATER , in diritto di superficie le aree per mq. 2.250, da frazionare a cura e spese del citato istituto, necessarie per realizzare numero 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, autorizzando al contempo il Dirigente al Patrimonio alla stipula del relativo atto;



ACCERTATO che a tutt’oggi non risulta ancora stipulato l’atto di cessione delle aree individuate nella citata delibera, nonostante l’ATER ha proceduto al frazionamento delle aree spettanti come da impegni riportati nella delibera del novembre del 2022, ciò sta producendo un incomprensibile ritardo nella realizzazione dell’intervento costruttivo destinato, come noto, ad attenuare per quanto possibile il grave disagio abitativo che colpisce in modo particolare le famiglie e i nostri concittadini con redditi medio-bassi;

CONSIDERATO il notevole lasso di tempo trascorso (oltre un anno) e quindi incomprensibili e non più giustificabili i ritardi accumulati su una questione che a nostro avviso avrebbe dovuto avere la massima priorità atteso che i destinatari degli interventi sono i nostri numerosi concittadini che vivono in uno stato di disagio economico ed abitativo;

Tutto ciò premesso:

C H I E D O N O

All’ Assessore al Patrimonio di conoscere:

– le cause dei ritardi che hanno impedito al dirigente del settore patrimonio di sottoscrivere l’atto di assegnazione delle aree all’ATER;

– quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare, per dare attuazione all’indirizzo consiliare di realizzare un numero congruo di alloggi parcheggio, (da finanziare con i proventi derivanti dalle alienazioni di alloggi comunali, dalle affrancazioni e dalle trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà di abitazioni ricadenti nei vari PEEP), da tenere a disposizione della amministrazione comunale per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa, sempre più frequenti anche nella nostra città ;

Matera, 21 febbraio 2024

I CONSIGLIERI COMUNALI

F.to Michele Paterino- Maria Cristina Visaggi – Franco Di Lecce