“In queste ultimissime fasi concitate di campagna elettorale voglio ringraziare di cuore Tutti i cittadini che mi hanno permesso di entrare nelle loro case, nei loro negozi e nelle loro aziende raccontandomi la loro quotidianità, le loro emozioni ma anche i tanti problemi inascoltati.”

Inizia così l’appello del candidato della coalizione di centro destra Rocco Luigi Sassone agli elettori materani che si recheranno alle urne domenica e lunedì prossimi per scegliere (tra lui e Domenico Bennardi) chi dovrà essere il primo cittadino della Città dei Sassi per il prossimo quinquennio. La nota così prosegue:

“Sono orgoglioso di quest’esperienza unica e indimenticabile, che mi ha trasmesso energia e determinazione per lavorare nell’interesse esclusivo della nostra comunità.

Oramai lo sapete tutti, il mio lavoro è un altro, e mai avrei immaginato di accettare questa sfida… ma guardandovi negli occhi e ascoltare le vostre storie, quelle dei nostri nonni, dei nostri figli, dei disabili, dei tanti concittadini illusi da proposte di lavoro mai realizzate, mi ha convinto ad andare avanti per difendere gli interessi di tutti.

Per questo motivo lavorerò con tutti coloro a cui sta a cuore la nostra città, con tutte le forze responsabili che vorranno partecipare alle ricuciture urbane, all’innovazione tecnologica a supporto delle vocazioni del territorio, alle interconnessioni e alla mobilità sostenibile che unitamente a concrete politiche demografiche e di supporto ai più fragili ridiamo fiducia a tutti noi.

Non sarete più soli, il comune sarà attento ascoltatore e rapido esecutore per ristabilire giustizia ed equità sociale. Insieme, per una vittoria corale.”

Per chi volesse approfondire le proposte di Sassone, questo è il link al programma elettorale: https://www.sassonesindaco.it/programma/