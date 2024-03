L’antifascismo con l’Anpi riparte da Matera, dal Sud

Se la Costituzione, nata dalla Resistenza, e con indicazioni precise di garanzia di unità nazionale scritte dai ”Padri” fondatori, sta subendo attacchi subdoli o palesi con riforme che tendono a ridurne la portata, con conseguenti effetti su libertà, democrazia e tentativi di falsare la storia, e allora occorre rimboccarsi le maniche . E rinfrescare la memoria a quanti, per opportunismo, ignoranza, dimenticano o fanno finta di non sapere quali sono le ”radici” fondanti del BelPaese. Ci prova l’Anpi, partendo dai comitati provinciali, che al Sud sono ancora pochi ma con un numero in aumento di iscritti, senz’altro inferiori a quelli del Nord. Altra tradizione, altro contesto, ma al Sud , da Matera a Napoli, per citare alcune delle città, che contribuirono alla Resistenza contro fascismo e nazismo, c’è voglia di impegnarsi. A cominciare dal coinvolgimento delle giovani generazioni, ma anche nei confronti delle Istituzioni locali che devono contribuire a questo processo con un lavoro di rete continuo. La conferenza provinciale dell’Anpi di Matera,organizzata per venerdì 22 marzo, dopo l’interessante approfondimento sul 21 settembre 1943,è anche questo, in vista di quella per tutte le Associazioni del Sud fissata per il 6 e 7 aprile a Paestum (Salerno)



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Il giorno 22 marzo a Matera si terrà la Conferenza provinciale di Organizzazione dell’A.N.P.I. di Matera, in preparazione della prima Conferenza di Organizzazione delle ANPI del Sud che si terrà a Paestum nei giorni 6 e 7 aprile prossimi.

È un appuntamento che interessa tutta l’Associazione nel suo complesso ma che vede direttamente coinvolte le 36 province delle 8 regioni del Mezzogiorno.

Un incontro di grande importanza per riscoprire il contributo delle regioni meridionali alla Resistenza e rilanciare la presenza dell’Associazione nel territorio in un momento di passaggio difficile per la storia del Paese, in cui le destre minacciano di mettere in discussione i fondamenti della nostra Costituzione.

Tante radici dimenticate o nascoste dell’antifascismo italiano vanno ancora individuate e adeguatamente valorizzate nei territori dove i Comitati dell’ANPI operano, affrontando le sfide poste dalla attuale situazione nazionale e internazionale e riconfermando le due funzioni fondamentali che l’Associazione si è data: la riproposizione della memoria della Resistenza e la applicazione piena dei valori che la nostra Costituzione contiene.

In particolare in questo momento il protagonismo e i valori dell’ANPI sono necessari: in vista delle battaglie contro l’autonomia differenziata e il premierato che minano la Repubblica italiana; in un mondo contrassegnato dalle diseguaglianze, sotto la cappa terribile della guerra esplosa nel cuore dell’Europa e nel Medioriente e che continua ad insanguinare tante altre parti del mondo.

Matera, 21 marzo 2024

Carmela La Padula

Presidente del Comitato prov. ANPI Matera

Conferenza provinciale di Organizzazione

In preparazione della I Conferenza di Organizzazione delle Anpi del Sud

VENERDI’ 22 MARZO 2024 – ORE 17

Salone della Camera di Commercio in via Lucana 82

Matera

L’Anpi e l’antifascismo che riparte dal Sud

ore 17,00 Inizio dei lavori

Costituzione della presidenza e della commissione politica

Relazione della presidente provinciale Carmela LA PADULA

Interventi di Iscritte e Iscritti del Comitato Provinciale di Matera

Conclusioni del dirigente designato dalla segreteria nazionale Ciro RAIA

Relazione della commissione politica e votazione documenti

Elezione delegate/i alla Conferenza di Organizzazione ANPI Sud

ore 19,30 Chiusura dei lavori