Landini: C’è una via maestra, lottare insieme, per difendere la Costituzione

In 200.000 in piazza a Roma, con la Cgil e altre 100 associazioni, per la manifestazione di sabato 7 ottobre a difesa della Costituzione e di quei principi che,per esempio, fanno riferimento al diritto al lavoro e il diritto alla Cura. E tra i manifestanti gli striscioni della Camera del Lavoro, dell’Anpi di Matera e di altre realtà che hanno scelto da che parte stare e con chi stare.





Basta al precariato, agli annunci, al “faremo e diremo”,ai tagli di sempre che hanno responsabilità del passato- occorre essere obiettivi sulle cause, perchè il BelPaese ha fatto tanti passi indietro- e su come affrontare presente e futuro. Indignazione, incazzature, slogan vanno bene ma occorre passare dalla protesta, alla proposta e vedere come e cosa si può fare per cominciare a voltare pagina. E il segretario della Camera del Lavoro, Maurizio Landini ha detto in maniera chiare che occorre : “Uscire dalla rassegnazione e basta subire scelte sbagliate” e non ha escluso il ricorso allo sciopero generale, invitando anche Cisl e Uil a continuare insieme una battaglia che è appena agli inizi e con buona parte delle opposizioni ( dal Pd al M5s, dai Verdi e Sinistra italiana) in piazza con i due cortei, partiti da piazzale Ostiense e da piazza della Repubblica che sono confluiti in piazza San Giovanni. E Landini ha toccato tanti temi, non prima di aver espresso contrarietà alla guerra facendo riferimento all’attacco di Hamass in Israele. Il segretario ha detto che è arrivato il momento di introdurre un salario orario minimo sotto il quale nessun lavoratore possa essere pagato. ” sono paghe da fame, inaccettabili-ha detto – se il compenso è di 5-6 euro all’ora “.



E in proposito ha giudicato inaccettabile quanto sta facendo il Cnel con un governo che – ha detto il segretario- anziché “assumersi la responsabilità di convocare le parti sociali e dire cosa vuole fare sui contratti, sulla legge sulla rappresentanza, sul salario minimo, ha subappaltato il suo ruolo al Cnel. E’ un attacco alla libera azione dei lavoratori”. E in proposito ha detto che ” chi produce la ricchezza di un paese è chi lavora, non è la finanza e per questo la ricchezza prodotta da chi lavora deve tornare a chi lavora”. E poi lo stillicidio delle morti sul lavoro , i ritardi sugli indennizzi di cittadini colpiti da calamità come accaduto per l’Emilia Romagna. La presenza di 200.000 partecipanti ha riempito di soddisfazione e destato commozione nel segretario della Camera del lavoro. “Non siamo qui per protestare, noi siamo qui per cambiare la situazione -ha detto Landini. Dobbiamo prendere tutti insieme impegno preciso: con oggi non finisce la lotta per l’applicazione della Costituzione, comincia la lotta per l’applicazione della Costituzione e questo significa fare una lotta territorio per territorio, luogo per luogo, dove i diritti fondamentali li pratichiamo. Abbiamo il dovere di cambiare il Paese, la società che con scelte sbagliate ha aumentato le disuguaglianze. È il momento di uscire dalla rassegnazione, dall’idea che non si può cambiare, che bisogna subire. Cio che ci unisce qui è la Costituzione”, che va “difesa e attuata”.